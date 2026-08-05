De Lali y Emilia Mernes a Dillom: famosos convocan a marchar al Congreso en rechazo a la reforma de la Ley de Tierras

Lali Espósito, Emilia Mernes, Dolores Fonzi, Ca7riel y Dillom fueron algunas de las figuras del espectáculo que utilizaron sus redes sociales para convocar a la movilización prevista para este jueves 6 de agosto frente al Congreso. A través de publicaciones e historias de Instagram, los artistas difundieron mensajes en rechazo al proyecto de reforma de la Ley de Tierras impulsado por el Gobierno nacional e invitaron a sus seguidores a participar de la protesta.

La convocatoria surgió en la antesala del debate legislativo sobre la iniciativa, que propone modificar la normativa vigente para eliminar los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Mientras el Gobierno sostiene que el cambio busca incentivar las inversiones, organizaciones sociales y ambientales impulsan la movilización bajo la consigna “Argentina no está en venta”.

A través de sus historias de Instagram, Lali invitó a participar de la protesta contra la reforma de la Ley de Tierras (Captura: Instagram @lali)

Una de las primeras en compartir el llamado fue Lali Espósito. La cantante publicó en sus historias de Instagram una imagen difundida por el Observatorio de Tierras con el mensaje “6 de agosto al Congreso. No a la Ley de Extranjerización”, invitando a sumarse a la manifestación.

Más tarde, compartió un video en el que reiteró: “Nos encontramos el jueves en la plaza, en el Congreso, para defender nuestra tierra, el agua, nuestros recursos estratégicos. Es muy importante que todos estemos ahí”.

Lali Espósito compartió en sus redes sociales la convocatoria a la movilización frente al Congreso

Emilia Mernes, por su parte, replicó un video de Amnistía Internacional, organización que también convocó a la marcha. En la publicación se afirma que “defender la tierra es defender los derechos humanos” y se cuestiona la posible eliminación del límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales.

La artista utilizó sus historias de Instagram para difundir el llamado a la protesta

En esa misma línea, Ca7riel también expresó su postura a través de una historia de Instagram. “Guarda que quieren vender la Patagonia”, escribió, sumándose a las publicaciones de otros artistas que manifestaron su rechazo a la iniciativa.

Además, durante una presentación junto a Milo J y Trueno en el Central Park de Nueva York, Dillom desplegó una bandera argentina con la frase “La patria no se vende” y mostró el llamado a participar de la movilización prevista para este jueves.

Dillom llevó el reclamo al escenario durante una presentación en Nueva York

En los días previos, Dolores Fonzi también se había pronunciado sobre el tema. Mediante una publicación en sus redes sociales, convocó a participar de la protesta con un mensaje en el que expresó: “Es importante. Es ahora. Es por vos y por los que vienen. Quieren vender todo. Nos vemos en la calle para frenar la embestida. ¡Basta! Convoquemos”.