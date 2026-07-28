De novios a reyes del pop: la historia detrás del origen de Miranda!, la banda de Ale Sergi y Juliana Gattas que cumplió 25 años

Miranda! celebró el lunes 27 de julio 25 años de uno de los momentos más importantes de su historia: el primer show que dio como banda. A través de una publicación en sus redes sociales, Ale Sergi y Juliana Gattas compartieron imágenes de aquella presentación, en la que también aparece Leandro “Lolo” Fuentes, exguitarrista y uno de los miembros fundadores del grupo. En el marco de este nuevo aniversario, vale la pena repasar el camino que llevó al dúo a convertirse en uno de los máximos referentes del pop argentino, desde sus inicios y el vínculo que nació entre sus integrantes hasta la consolidación de una carrera que ya lleva más de dos décadas de éxitos.

Miranda! celebra 25 años desde su primer show (Captura: Instagram @mirandaenvivo)

El breve romance que marcó el inicio de Miranda!

Ale Sergi y Juliana Gattas formaron la banda que marcó una generación con su estilo único

La historia de Miranda! comenzó incluso antes del nacimiento de la banda. Ale Sergi y Juliana Gattas se conocieron en el 2000 por medio de un amigo en común, en un ambiente atravesado por la música pop y electrónica. La conexión entre ambos fue inmediata y, poco después de ese primer encuentro, iniciaron una relación amorosa que se extendió durante seis meses.

Ale Sergi sobre su breve romance con Juliana Gattas antes de crear Miranda!

Con el paso del tiempo, el romance llegó a su fin, pero el vínculo artístico se fortaleció. En una entrevista con Terapia Picante, Sergi recordó que se conocieron “tres o cuatro años antes de crear Miranda!” y explicó cómo vivió aquella etapa: “Fue ni bien nos conocimos y seis meses estuvimos de novios. Fue una fascinación que tuvimos entre los dos porque evidentemente algo teníamos que hacer juntos y lo primero que a uno se le ocurre... pero no, era por acá”. Así, la relación sentimental dio paso a una sociedad musical que terminaría convirtiéndose en una de las más exitosas del pop argentino.

El origen de una de las bandas más exitosas del pop argentino

La banda comenzó en pequeños escenarios antes de alcanzar la popularidad masiva (Foto: Instagram @mirandaenvivo)

Tras aquella primera etapa juntos, Ale Sergi y Juliana Gattas decidieron dar un paso más y formaron Lirio, un proyecto en el que él se desempeñaba como programador y ambos reversionaban clásicos del jazz con un estilo electrónico. Más adelante, la creación de la canción “Imán” marcó un punto de inflexión y los impulsó a sumar a Leandro “Lolo” Fuentes y Bruno de Vincenti para dar vida a Miranda!, la banda que con el tiempo se convirtió en un referente del pop argentino.

"Imán" de Miranda!

Con el correr de los años, la formación original fue cambiando y Sergi y Gattas quedaron como el núcleo del grupo, cuyo nombre fue elegido en homenaje al actor Osvaldo Miranda. Una de las salidas que más repercusión generó fue la de Lolo Fuentes, guitarrista y miembro fundador de la banda. En su momento, la desvinculación fue presentada como el desenlace natural de un ciclo, aunque con el paso del tiempo trascendió que también existían diferencias y tensiones internas que habían influido en su alejamiento.

La primera señal de que el éxito estaba cerca

Aunque Miranda! ya había comenzado a hacerse un lugar en la escena musical, hubo un momento que sus integrantes recuerdan como el primer indicio de que el proyecto podía trascender. En una entrevista con La 100, Ale Sergi contó que el quiebre se produjo cuando dejaron de tocar únicamente para sus amigos y empezaron a convocar a personas que no conocían. “Lo flashero fue la primera vez que nos vino a ver gente que no eran nuestros amigos, y a mí eso no me había pasado en la vida. Me lo recontra acuerdo”, recordó.

“Imán” fue una de las canciones que impulsó los primeros pasos del grupo (Foto: Instagram @mirandaenvivo)

Según relató, ocurrió durante un show acústico en un pequeño bar un domingo por la tarde, donde él y Lolo Fuentes tocaban la guitarra mientras Juliana Gattas cantaba. “Cuando terminamos de tocar, el dueño vino y nos regaló un vino”, recordó Sergi. Aquel gesto y la respuesta de la audiencia les hicieron sentir que Miranda! tenía el potencial para crecer y llegar a un público mucho más amplio.

La historia de Miranda!, la banda que transformó el pop argentino con sus canciones y su particular estilo @mirandaenvivo)

El visto bueno de Gustavo Cerati

Uno de los primeros grandes respaldos que recibió Miranda! llegó de la mano de Gustavo Cerati. En 2002, el músico eligió “Imán” como la mejor canción del año en la tradicional encuesta anual del suplemento Sí! del diario Clarín, un reconocimiento que tuvo un fuerte impacto en los comienzos de la banda.

"Imán" de Miranda!

El tema formaba parte de Es mentira (2002), el álbum debut del grupo, que por entonces todavía se movía dentro del circuito under y se presentaba en pequeños bares de Palermo. El guiño de Cerati les dio una importante visibilidad y se convirtió en uno de los primeros impulsos para consolidar su crecimiento en la escena del pop argentino.

El disco que convirtió a Miranda! en un fenómeno masivo

La llegada de Sin restricciones en 2004 marcó el salto definitivo de Miranda! a la fama (Foto: Instagram @mirandaenvivo)

El gran salto de Miranda! llegó con su segundo álbum de estudio, Sin restricciones (2004), que los llevó de la escena del pop a convertirse en un fenómeno masivo. Allí apareció “Don”, la canción más exitosa de su carrera y el tema que quedó asociado a una de las frases más recordadas de la banda: “¡Es la guitarra de Lolo!”. Además, el álbum incluyó otros hits como “Yo te diré” y “El profe”, que tuvieron una amplia difusión en radios y canales de televisión.

"Don" de Miranda!

A partir de ese momento, la carrera de Miranda! entró en una etapa de crecimiento imparable. El impacto de Sin restricciones los llevó a ganar el Premio Gardel al Mejor Álbum Pop y a agotar funciones en el Teatro Gran Rex en 2005, consolidando su lugar como una de las bandas más reconocidas del pop argentino.

Hotel Miranda!: el regreso a sus clásicos con grandes invitados

En Hotel Miranda!, el grupo renovó sus clásicos junto a destacados artistas invitados

En 2023, Miranda! volvió a sus grandes clásicos con Hotel Miranda!, su noveno álbum de estudio, lanzado el 19 de abril por Sony Music Argentina. El proyecto presentó nuevas versiones de algunas de las canciones más emblemáticas de la banda, pero con un giro renovado gracias a la participación de reconocidos artistas de la escena latinoamericana, entre ellos Lali, María Becerra, Emilia, Ca7riel, Chano y Andrés Calamaro.

"Tu Misterioso Alguien" de Miranda! con la participación de Andrés Calamaro

El disco no solo significó un reencuentro con su propia historia, sino también una celebración del universo pop que caracteriza al dúo. A través de una estética inspirada en los hoteles de las décadas de 1960 y 1970, Miranda! creó videoclips y visualizadores para cada canción, con una narrativa común que acompañó el concepto del álbum y reforzó su propuesta artística.

Lali, María Becerra, Emilia y otros artistas participaron del proyecto (Foto: Instagram @mirandaenvivo)

Cabe destacar que, a lo largo de su trayectoria, Miranda! también construyó vínculos con destacados artistas de la escena internacional. La banda compartió canciones y proyectos con figuras como Julieta Venegas, Abraham Mateo, Fangoria y otros referentes de la música latinoamericana, ampliando su alcance y consolidando su lugar como uno de los grupos argentinos con mayor proyección dentro del pop.

A 25 años de su primer show, Miranda! continúa vigente en la escena musical (Foto: Instagram @mirandaenvivo)

Su paso por La Voz Argentina

En 2025, Miranda! volvió a estar en el centro de la escena al asumir un nuevo desafío televisivo. Ale Sergi y Juliana Gattas participaron como jurados y coaches oficiales de La Voz Argentina, el reality de canto emitido por Telefe, donde acompañaron a los participantes y compitieron junto a otros reconocidos artistas de la música.

La banda sumó una nueva etapa televisiva como coach de La Voz Argentina 2025 (Foto: Instagram @mirandaenvivo)

Su presencia en el programa, que se extendió entre junio y octubre de 2025, volvió a poner al dúo bajo la mirada del público y reafirmó su vigencia dentro de la cultura popular argentina. Con su particular estilo y química, Miranda! sumó una nueva faceta a una trayectoria marcada por la música, la televisión y el entretenimiento.

El guiño de Dua Lupa

Durante su paso por la Argentina con el Radical Optimism Tour, Dua Lipa sorprendió al público al interpretar una canción de Miranda!. El momento ocurrió el 8 de noviembre de 2025, durante su segunda presentación en el Estadio Monumental de River Plate, donde la artista británica eligió cantar el clásico “Tu misterioso alguien”.

Dua Lipa interpretó "Tu misterioso alguien" de Miranda! durante su visita en Buenos Aires

El gesto formó parte de una dinámica que la cantante incorporó durante su gira internacional: en cada país que visitó, sumó al repertorio una canción representativa de la escena local. De esta manera, el homenaje a Miranda! se convirtió en uno de los momentos más celebrados de su paso por Buenos Aires.

Miranda! no se detiene: los próximos shows de la banda

Miranda! anunció presentaciones en España para este 2026 (Foto: Instagram @mirandaenvivo)

A más de dos décadas de su formación, Miranda! continúa vigente y con nuevos desafíos por delante. Recientemente, el dúo anunció una gira por España que incluirá presentaciones en ciudades como Mallorca, Valencia, Madrid, Barcelona y Málaga, donde llevará su característico estilo pop a nuevos escenarios internacionales.

La historia de Miranda!: su breve romance, la música y el camino al éxito de Ale Sergi y Juliana Gattas (Foto: Instagram @mirandaenvivo)

Con una carrera marcada por grandes éxitos, colaboraciones y una conexión que atravesó generaciones, Ale Sergi y Juliana Gattas mantienen el espíritu de Miranda! más vivo que nunca y continúan sumando capítulos a una historia que comenzó hace 25 años.