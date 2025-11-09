La reacción de Miranda! cuando Dua Lipa cantó su canción en River: “Shock total”

Este sábado 8 de noviembre se celebró el segundo y último show de Dua Lipa en su paso por Buenos Aires. En el marco del Radical Optimism Tour, la artista fue protagonista de dos funciones en un estadio Monumental colmado de fanáticos que cantaron los distintos hits que la catapultaron a la fama como “Houdini” y “Training Sesion”.

Además de su reconocida fama, Dua Lipa siempre mostró simpatía por el país y así lo demostró en estos dos shows: el viernes entonó “De música ligera”, un clásico de Soda Stereo y este sábado amplió su repertorio con “Tu misterioso alguien” de Miranda! lo que causó una mezcla de sorpresa y felicidad entre los presentes.

La versión de "Tu misterioso ángel" que interpretó Dua Lipa

En una pausa de su recital, la intérprete interactuó con la gente y lanzó: “Vamos a cantar conmigo ‘Tu misterioso alguien’”. Acto seguido, con un español fluido, la oriunda de Reino Unido deleitó con una interpretación muy correcta que le dio un color diferente al show del día sábado.

Mientras sonaba la melodía de la canción, los celulares filmaban toda la puesta en escena y las redes sociales comenzaban a oficiar de termómetro social al divulgarse el material. Fruto de la viralización, el grupo Miranda! reaccionó a la versión que hizo la cantante y se deshizo en elogios, sorprendidos de que su pieza musical haya sido la elegida.

La sorpresa de Ale Sergi y Juliana Gattas al saber que Dua Lipa cantó su tema

“La versión que ni siquiera nos animamos a soñar”, deslizaron en una publicación, sin poder creer lo que estaban escuchando y viendo. Luego, por intermedio de sus redes oficiales, la banda pop exclamó, arrobando a la cuenta de Dua Lipa: “En shock total”.

“Tu misterioso alguien” es una canción que se estrenó en el año 2010 y compone el álbum de estudio Miranda es imposible!. Desde el momento de su lanzamiento se convirtió en un himno y referencia tanto para el grupo musical liderado por Ale Sergi y Juliana Gattas, como, también, para su público.

La reacción de Miranda! al escuchar "Tu misterioso alguien" en la voz de Dua Lipa

Ya cerca del mediodía del domingo, desde el Instagram de Miranda! se encargaron de expresar una vez más sus emociones: “Todavía no nos recuperamos de esto”, escribieron junto a un posteo que hizo Dua Lipa en sus redes sociales, donde destaca la canción que entonó del grupo argentino.

Los Miranda! quedaron sin palabras tras la canción que eligió Dua Lipa

Durante su tercera estadía en Buenos Aires -había estado en el país en 2017 como telonera de Coldplay y 2022 en el Campo Argentino de Polo- Dua Lipa se encargó de agradecer en varias oportunidades a la gente que adquirió sus tickets y destacó la cultura del país que la abrazó durante de estas dos fechas en noviembre.

Dua Lipa expresó su felicidad tras sus dos shows en River

“¡Qué sueño es estar acá con todos ustedes! Gracias por estar a mi lado en cada paso de mi camino. Amo Buenos Aires. No puedo creer lo que ven mis ojos cuando salgo al escenario. Estoy muy conmovida por todo el esfuerzo que han hecho para estar acá. Sus atuendos, todo. Amo, amo, amo", destacó la artista ante las 70 mil personas que asistieron al estadio Monumental.

Dua Lipa agradeció la presencia del público en su segundo recital en Buenos Aires

Durante la jornada del domingo, antes de abandonar el país, la cantante lanzó un nuevo guiño al país al mostrar cómo el público reaccionó y cantó el tema “One kiss”. “One Kiss en Buenos Aires es algo así...”, dice el texto que acompaña al video.

Tras las dos funciones, la cantante seguirá su gira por Sudamérica en Chile, donde dará dos funciones el 11 y 12 en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos; luego será el turno de visitar Brasil con otros dos shows en Sao Paulo y Río de Janeiro; su recorrido seguirá por Perú y Colombia el 25 y 28, respectivamente, y finalizará con tres fechas en México el 1,2 y 5 de diciembre.