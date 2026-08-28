De Ozuna a Lebón y Aznar: todos los shows que se vienen en septiembre en el Movistar Arena

El estadio Movistar Arena reúne a miles de espectadores en cada presentación artística y quienes deseen conocer todos los shows que se vienen en septiembre pueden consultar el listado completo de las presentaciones del mes.

Ya se puede conocer el cronograma de shows de septiembre en el Movistrar Arena

El sitio oficial brinda la infromación pormenorizada de los artistas que se presentan y las fechas y horarios exactos de cada show.

En el noveno mes del año se destacan los conciertos de Black Eyed Peas, Fatboy Slim, Ozuna, El mató a un policía motorizado y Morat, entre otros artistas destacados de la escena musical local e internacional.

Todos los recitales de septiembre 2026 en el Movistar Arena

A continuación, estas son las fechas programadas en el Movistar Arena para el mes de septiembre, según su sitio oficial:

Artista / Show Fechas en septiembre Luzu TV 1° de septiembre Black Eyed Peas 4 de septiembre Fatboy Slim 5 de septiembre Ozuna 8 de septiembre WWE 11 de septiembre Serú Girán por Lebón y Aznar 12 de septiembre Helloween 13 de septiembre La Reina del Flow 14 de septiembre 5 seconds of summer 16 de septiembre Cultura profética 18 de septiembre El mató a un policía motorizado 19 de septiembre Morat 22 de septiembre

Dónde queda el Movistar Arena

El Movistar Arena se encuentra en el barrio porteño de Villa Crespo, junto a la cancha de Club Atlético Atlanta. Más precisamente, su dirección es Humboldt 450. También cuenta con una entrada de ingreso Av. Corrientes 6094.

Cómo llegar al Movistar Arena

La ubicación que tiene este estadio le permite tener una gran accesibilidad, especialmente en transporte público. A continuación, todas las formas de llegar al Movistar Arena y sus principales accesos:

Colectivos:

19, 34, 42, 55, 65, 71, 76, 78, 90, 93, 111, 127, 176. También hay paradas del Metrobus en avenidas cercanas como Av. Corrientes y Av. Juan B. Justo, en cercanía al Movistar Arena.

Trenes:

San Martín (estación Villa Crespo).

Urquiza (estación Federico Lacroze).

Subte:

Línea B (estación Dorrego).

Estas opciones permiten llegar al Movistar Arena desde diferentes puntos de la ciudad y son las vías recomendadas para los asistentes a los eventos.

Las distintas maneras de llegar al Movistar Arena (Foto: Endavor Argentina)

A su vez, se puede ir en auto al estadio, aunque puede ser difícil encontrar lugar para estacionar por la alta demanda de la zona. Los accesos vehiculares principales son Av. Corrientes y Humboldt. Desde el centro porteño se recomienda tomar Av. Corrientes hacia el oeste hasta llegar al barrio de Villa Crespo. También es posible acceder desde el norte por Av. Juan B. Justo.

Cabe recordar que el Movistar Arena cuenta con un estacionamiento dentro de su predio exclusivo para los asistentes de sus shows. Este está gestionado por Seeker Parking, donde se puede reservar y asegurar el lugar con anticipación.