Tan Biónica anunció un nuevo show en Buenos Aires: cuándo tocan y cómo comprar las entradas

Tan Biónica sumó una nueva fecha a su regreso a los escenarios. Después de agotar tres estadios de Vélez ante más de 120.000 personas durante este año, la banda anunció que volverá al Movistar Arena de Buenos Aires el 11 de febrero de 2027, donde reunirá las canciones de su último disco, El Regreso, con los clásicos que marcaron sus más de dos décadas de historia.

Chano Moreno Charpentier, Bambi Moreno Charpentier, Diega Lichtenstein y Seby Seoane volverán así a uno de los escenarios que tuvo un lugar central en la nueva etapa del grupo. El recital será parte de El Regreso Tour, la gira con la que recorrerán distintas provincias argentinas y ciudades de Chile, Colombia, México, Uruguay, Paraguay y España.

La banda integrada por Chano, Bambi, Diega y Seby retomó su actividad en 2023 y desde entonces convocó a más de medio millón de personas con su regreso a los escenarios Gentileza

El nuevo espectáculo buscará cruzar las dos etapas de Tan Biónica: por un lado, canciones como “Ciudad mágica”, “La melodía de Dios”, “Ella” y “Obsesionario en La Mayor”; por el otro, los temas que integran su primer álbum de estudio después de una década.

Cuándo salen a la venta las entradas

La preventa Santander comenzará el lunes 31 de agosto a las 13 a través del sitio oficial del Movistar Arena y estará disponible hasta agotar el stock destinado a esa instancia.

Quienes compren con tarjetas Santander tendrán la posibilidad de acceder a seis cuotas sin interés. Una vez finalizada la preventa, se habilitará automáticamente la venta general con todos los medios de pago. El beneficio de las seis cuotas con Santander continuará vigente también durante esa etapa.

Nueva etapa

La nueva etapa de Tan Biónica comenzó en 2023, cuando el grupo volvió a tocar junto después del impasse iniciado en 2016. Lo que en principio había sido presentado como una serie de conciertos de despedida terminó convirtiéndose en La Última Noche Mágica, una gira que reunió a más de medio millón de personas.

El Regreso, publicado en 2025, fue el primer disco de estudio de Tan Biónica en una década e incluyó colaboraciones con Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag Gentileza

Durante ese recorrido, la banda pasó por River Plate, Vélez y el Estadio Único de La Plata, además de ofrecer diez funciones en el Movistar Arena y presentarse en distintos puntos de Latinoamérica y Europa. Según informó la producción, aquellas presentaciones realizadas durante 2024 establecieron un récord de cantidad de espectadores en el estadio.

El reencuentro no quedó solamente en los escenarios. En noviembre de 2025 llegó El Regreso, el primer álbum de estudio del grupo en diez años y el primero desde Hola Mundo, publicado en 2015.

El disco está compuesto por diez canciones inéditas y mantiene elementos del pop, el rock y la electrónica que caracterizaron históricamente al grupo, pero incorpora también nuevas sonoridades y colaboraciones con Nicki Nicole en “Boquitas Pintadas”, Andrés Calamaro en “Mi Vida” y Airbag en “Tus Cosas”.

Durante la semana de su lanzamiento, el álbum alcanzó el noveno puesto del ranking Top Álbum Debut Global de Spotify, mientras que las diez canciones del disco ingresaron en el Top 50 de Argentina, de acuerdo con los datos difundidos por la producción.

A lo largo de su trayectoria, la banda recibió tres Discos de Oro y tres de Platino otorgados por CAPIF por Obsesionario, Destinología y Hola Mundo. También fue nominada en 2013 a los Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum Pop/Rock por Destinología.

Desde su regreso a los escenarios, Tan Biónica volvió a confirmar el vínculo con su público: la nueva etapa continúa con funciones agotadas dentro y fuera del país Gentileza

Después del regreso, el grupo sumó nuevos reconocimientos. En los Premios Gardel 2025 obtuvo el galardón a Mejor Álbum en Vivo por La Última Noche Mágica - Estadio River Plate y el de Mejor Canción Pop Rock por “Arruinarse”, junto a Airbag.

Ahora, mientras continúa con el tour dentro y fuera del país, Tan Biónica suma una nueva parada en Buenos Aires. La fecha del año siguiente volverá a encontrar a la banda con el público argentino en un escenario ya ligado a su historia.