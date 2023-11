escuchar

El género urbano está de luto. Víctor Rivera Rosado, cantante puertorriqueño conocido como Alexio “La Bruja” falleció el martes a los 35 años tras atravesar el cáncer de mama.

Alexio “La Bruja”, recordado por su tema musical “Tumba la casa”, fue diagnosticado con cáncer de mama en el 2017. Su estado de salud se complicó a pesar del tratamiento que recibía.

Cabe precisar que los detalles de la enfermedad de Alexio no eran públicos, sin embargo, sus amigos Anuel AA y Arcángel solicitaron donantes de sangre y plaquetas, hecho que revelaría lo delicado de su estado.

“¡Mi hermano de otra madre se encuentra luchando como todo un guerrero por su vida! Necesitamos donantes URGENTEMENTE”, escribió Arcángel en su cuenta de Instagram.

Alexio “La Bruja” colaboró con artistas como Daddy Yankee, Nicky Jam, Zion, Ozuna, Farruko, Delaghetto, Kevin Roldan y Ñengo Flow.

En una entrevista reciente, el cantante dijo que no le tenía miedo a la muerte, pero que su mayor temor era dejar a su familia sin su presencia.

“La muerte es algo que desde que nacés, vos firmaste un contrato de que te vas a morir algún día, lo único es que no sabés cómo. Yo no le tengo miedo a la muerte”, dijo el artista semanas antes de su muerte. “[...] Miedo a la muerte no, porque nos vamos a morir todos en un momento dado”, añadió.