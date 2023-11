escuchar

La muerte de la estrella de Friends Matthew Perry a finales del mes pasado generó una gran conmoción en el mundo del espectáculo. El actor fue hallado sin vida en el jacuzzi de su casa y, si bien se descartó inicialmente la presencia de sustancias ilegales en el domicilio, las hipótesis en relación con la causa de su muerte siguen abiertas.

En una entrevista con The Sun, la exnovia del actor Kayti Edwards, una exmodelo con quien tuvo un romance en 2006, opinó que existen signos reveladores de una posible recaída del artista en sus problemas con las adicciones. A su entender, este pudo haber sido el motivo que lo habría llevado a su fallecimiento. Los informes toxicológicos iniciales determinaron que no había metanfetamina ni fentanilo en su organismo, aunque la causa de su muerte sigue sin confirmarse mientras se realizan pruebas más detalladas.

Edwards, quien es nieta de la estrella británica Julie Andrews, manifestó: “Dijeron que no había analgésicos recetados en la escena, lo cual no me sorprende porque no dejaba drogas tiradas por ahí. Estaba paranoico y las tomaba todas, por lo que no había ninguna evidencia y luego salía a buscar más cuando se le acababan”, señaló en relación con varios medicamentos recetados que solían encontrarse en la casa del intérprete, incluidos fármacos para tratar la depresión, la ansiedad y enfermedades respiratorias.

Respecto a las circunstancias que rodearon a la muerte del actor encontrado en el jacuzzi, Edwards añadió: “Conocí a Matthew y sé que no se habría ahogado de este modo. Creo que pudo haber tomado pastillas en la semana previa a esto, hay muchas cosas que no me cuadran”.

Edwards señala, además, que el uso que hizo el actor de su alter ego “Mattman” en una publicación en las redes sociales en los días previos a su trágica muerte fue una clara señal para ella de que podría haber estado drogado. Apenas cinco días antes de su muerte, el actor compartió una foto nocturna de sí mismo descansando en el jacuzzi escuchando música con una vista de la ciudad de fondo. “Oh, ¿entonces el agua tibia a tu alrededor te hace sentir bien? Soy Mattman”, escribió Perry junto a la foto que compartió en Instagram.

“Yo he estado presente cuando él se drogaba, aunque yo no lo hacía con él, y cuando le decía que tal vez debería tranquilizarse un poco con las drogas, él respondía: ‘No, soy Mattman’”, reveló. A la vez, la exmodelo sumó que Perry “siempre estaba solo cuando se drogaba y tenía algo con el agua cuando consumía sustancias”. Al respecto contó que en una ocasión tuvo que “sacarlo de la piscina de su vecino” mientras estaba bajo los efectos de ciertas drogas.

Los días “más desgarradores”

Tiempo atrás, Edwards le había contado a The Sun que ella había estado presente en varios momentos mientras él luchaba contra las adicciones. Ella lo había conocido a Perry durante una de sus “temporadas de sobriedad” y ambos mantuvieron una relación amorosa informal. Aunque el noviazgo no funcionó, continuaron siendo amigos y fue en el marco de su amistad que ocurrieron hechos de los que hoy se arrepiente. “En 2011 viví los días más desgarradores, yo estaba embarazada de cinco meses yendo a buscar drogas para él”, confesó.

“Iba a comprarle drogas y él me decía: ‘Nadie va a detener a una mujer embarazada. No te preocupes. Andá a esta dirección y una persona saldrá y te entregará una bolsa’”, reveló la expareja del intérprete en 2020. “Abríamos la bolsa y a veces eran pastillas, cocaína, a veces heroína y crack, era como una mezcla heterogénea, nunca sabías lo que ibas a encontrar”, sumó.

El propio actor se sinceró sobre su lucha contra el consumo de estupefacientes en sus memorias publicadas el año pasado, Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, así como en distintas entrevistas concedidas a lo largo de su vida.

