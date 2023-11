escuchar

Juan Otero se hizo famoso gracias a las apariciones en público que su madre, Florencia Peña, propició desde su niñez. De programas de TV hasta las redes sociales, siempre estuvo en contacto con la farándula y en la actualidad, con tan solo 15 años, se convirtió en un influencer de la moda debido a sus looks disruptivos que escapan a la diferencia de género. Días atrás enseñó su bolso de lujo y rápidamente se viralizó por el estilo sofisticado.

El hijo del medio de Flor Peña poco a poco intenta consolidarse como un referente de la moda en Instagram, plataforma en la que rutinariamente hace públicas diferentes imágenes donde luce su estilo y la cual está controlada por su madre, ya que aún es menor de edad.

Dos semanas atrás, Juan festejó su cumpleaños en un imponente salón, con todo tipo de sorpresas y a puro baile. Rodeado de su familia y amigos, el joven lució un atuendo formal pero de estilo urbano. Fue allí en donde presentó uno de sus accesorios preferidos y el cual elige a diario para diferentes cuestiones de la cotidianidad.

Juan Otero posó con una cartera mini y revolucionó las redes (Fuente: Instagram/@juanoterook)

En la celebración, escogió un traje verde lima con una remera blanca lisa, que más tarde cambió por una negra y transparente. Además, incluyó un par de zapatillas Air Jordan y presentó a la cartera mini bag de la marca italiana Diesel. Ese modelo es el 1DR negro con detalles en brillos.

Según describió la empresa de diseño, es “sencillo, sexy y divertido”. Asimismo, remarcó: “Es para todo el mundo. Una personificación del ADN de Diesel, reducida a un accesorio imperdible”. Este bolso se encuentra en una amplia variedad de colores, texturas y materiales, y su valor es de 495 euros, es decir: 195.495 pesos argentinos al cambio oficial a la fecha.

Juan Otero posó con su mini bag italiana en el Delta del Tigre (Fuente: Instagram/@juanoterook=

No obstante, el gusto por este modelo llevó a Juan a utilizarlo en otra situación, esta vez fuera de la fiesta y en un ambiente natural. Desde su perfil oficial posó en el Delta del Tigre con un look urbano: musculosa azul, bermuda blanca de jean desflecada y lentes de sol. Aquí dejó en claro que su accesorio también es acorde para algo poco formal.

Así es el bolso preferido de Juan Otero (Fuente: Diesel)

Cabe destacar que esta no es la primera vez que el hijo de Flor Peña posa con carteras. El joven también sumó a su armario un bolso de Calvin Klein que lució en las calles porteñas durante la temporada de invierno.

Las críticas que recibió Juan Otero por su fiesta de 15

Antes de su cumpleaños de 15 y de la fiesta que Florencia Peña y Mariano Otero organizaron para Juan, en diálogo con Ángel de Brito en LAM (América), el joven se refirió a las críticas que recibió por ello y le hizo frente con un sólido mensaje.

“Es difícil estar acostumbrado a las críticas teniendo 15 años, pero aprendimos a vivir con eso y es algo que nos resbala porque no lo compartimos”, expresó Juan, al tiempo que Flor Peña acotó: “Vos ya sabés, nos conocemos mucho y hemos pasado mucho. Si no me tomara a chiste las críticas, no haría nada. Y el nene por añadidura está siendo muy criticado”.