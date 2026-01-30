De qué murió Catherine O’Hara, la actriz de Mi Pobre Angelito

La noticia de la muerte de Catherine O’Hara no solo conmociona a Hollywood sino a millones de personas de todo el mundo, ya que durante décadas deleitó con las producciones que protagonizó, entre ellas el clásico de Mi pobre angelito (1990), en la que interpretó a Kate McCallister, la madre del pequeño Kevin que desafía a un torpe par de ladrones cuando, accidentalmente, sus padres lo olvidan en casa.

Catherine O'Hara interpretó a la madre de Kevin McCallister (Foto: Redes Sociales)

Según informó la agencia AP, la guionista murió en su casa en Los Ángeles “tras una breve enfermedad”, de la que se desconocen los detalles.

“¡Kevin!”: la icónica escena que enamoró a toda una generación

En 2021, a 30 años del estreno de Mi pobre angelito 2, Catherine O’Hara les regaló a los fanáticos lo que tanto esperaban: un guiño a aquél éxito que los maravilló de chicos. Para eso, recreó la mítica escena en la que descubre que, nuevamente, Kevin no se subió al avión con ellos.

Catherine O'Hara recrea una escena icónica

Noticia en desarrollo...