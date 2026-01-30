De qué murió Catherine O’Hara, la actriz de Mi Pobre Angelito
La actriz canadiense falleció este viernes 30 de enero a los 71 años por una “breve enfermedad”, según informó AP
La noticia de la muerte de Catherine O’Hara no solo conmociona a Hollywood sino a millones de personas de todo el mundo, ya que durante décadas deleitó con las producciones que protagonizó, entre ellas el clásico de Mi pobre angelito (1990), en la que interpretó a Kate McCallister, la madre del pequeño Kevin que desafía a un torpe par de ladrones cuando, accidentalmente, sus padres lo olvidan en casa.
Según informó la agencia AP, la guionista murió en su casa en Los Ángeles “tras una breve enfermedad”, de la que se desconocen los detalles.
“¡Kevin!”: la icónica escena que enamoró a toda una generación
En 2021, a 30 años del estreno de Mi pobre angelito 2, Catherine O’Hara les regaló a los fanáticos lo que tanto esperaban: un guiño a aquél éxito que los maravilló de chicos. Para eso, recreó la mítica escena en la que descubre que, nuevamente, Kevin no se subió al avión con ellos.
Noticia en desarrollo...
