Es latino, tenía menos de siete dólares en su cuenta y un cheque lo salvó: la increíble historia del actor Pedro Pascal

Pedro Pascal se consolidó como uno de los rostros más reconocidos de Hollywood. Con el estreno simultáneo de tres películas —The Fantastic Four: First Steps, Materialists y Eddington—, se posicionó como el actor más solicitado de la industria. Este reconocimiento llegó después de varios años de intentos frustrados de parte del chileno.

La compleja historia migratoria del actor chileno Pedro Pascal

El actor chileno nació el 2 de abril de 1975 en Santiago de Chile. Cuando apenas tenía nueve meses, emigró a Estados Unidos junto a sus padres tras verse obligados a huir del régimen del dictador Augusto Pinochet.

Verónica Pascal, madre de Pedro, huyó de la dictadura junto a su esposo e hijos Instagram/@pascalispunk

Según consignó CNN, los padres de Pascal —que eran considerados “jóvenes revolucionarios”— ayudaron a una persona al curarle una herida de bala y brindarle un espacio para esconderse “durante un tiempo”.

Esta persona luego fue detenida y dio los nombres de sus padres, por lo que debieron esconderse en la embajada de Venezuela en Santiago. Poco tiempo después, consiguieron asilo en Dinamarca y luego en Estados Unidos.

La familia de Pedro Pascal emigró cuando él tenía apenas nueve meses Instagram/@pascalispunk

“Vinieron a buscar a mis padres, y entonces mis padres tuvieron que esconderse durante unos seis meses”, contó el actor.

Su llegada a EE.UU. e inicios de su carrera

Luego de culminar sus estudios en Tisch School of the Arts en la Universidad de Nueva York, estuvo durante 15 años trabajando con pequeños papeles en algunas series como Buffy the Vampire Slayer, The Good Wife, Homeland y The Mentalist.

Esta primera serie —protagonizada por Sarah Michelle Gellar—fue el proyecto que le permitió quedarse en Hollywood, dado que contaba con muchos gastos y pocos ingresos económicos.

"Viví de esta forma los primeros 15 años de actor. Estamos hablando de muchos gastos y pocos ingresos: médico, cirugía, pagar alquiler... Tenía menos de siete dólares en mi cuenta, y un cheque de Buffy the Vampire Slayer me salvó. Es, literalmente, la razón por la que sigo en Hollywood”, declaró Pascal en una entrevista con Entertainment Tonight.

Estos papeles menores continuarían hasta 2014, cuando interpretó a Oberyn Martell en la cuarta temporada de Game of Thrones. Este papel lo catapultó al reconocimiento internacional.

Desde 2015 a 2017, interpretó a Javier Peña en la serie de Netflix Narcos, y en 2019, consolidó su puesto en la industria de Hollywood al protagonizar la serie de Disney Plus The Mandalorian.

La fama construida de Pedro Pascal

Tras el éxito de The Mandalorian, interpretó a Joel en The Last of Us, la serie de HBO Max basada en la popular saga de videojuegos. La historia ganó más de ocho premios Emmys, y el actor consiguió sus primeros galardones.

Pedro Pascal interpretó a Joel en The Last of Us Captura

“Esto está mal por varias razones. Estoy un poco borracho. Pensé que podría emborracharme”, expresó Pascal con cierto tartamudeo al ganar el premio a Mejor Actor en una serie de Drama en los premios SAG. “¡Muchas gracias por esto!”.

En 2024, participó en la secuela de Gladiator y este año, formó parte de las producciones Materialist, The Fantastic Four: First Steps y Eddington.