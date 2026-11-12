De qué murió Jorge Juan Montejo, conocido como “Paolo, el rockero”

Jorge Montejo, recordado por su papel de “Paolo, el rockero”, murió este lunes 11 de noviembre. Tenía 68 años y se encontraba internado en el Hospital Santamarina de Tandil a causa de un cuadro de pulmonía, tal informó la periodista Carolina Bisgarra de Corta por Lozano (Telefe).

Jorge Juan Montejo tenía 68 años

Su fama comenzó en la televisión cuando se presentó en Badía & Cía, el reconocido programa de Juan Alberto Badía, con un personaje llamado Paolo. Al faltarle un condimento más a su participación, el nombre se modificó a “Paolo, el rockero”.