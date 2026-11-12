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De qué murió Jorge Juan Montejo, conocido como “Paolo, el rockero”
El actor estuvo internado varios días en un hospital de Tandil; tenía 68 años
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LA NACION
Jorge Montejo, recordado por su papel de “Paolo, el rockero”, murió este lunes 11 de noviembre. Tenía 68 años y se encontraba internado en el Hospital Santamarina de Tandil a causa de un cuadro de pulmonía, tal informó la periodista Carolina Bisgarra de Corta por Lozano (Telefe).
Su fama comenzó en la televisión cuando se presentó en Badía & Cía, el reconocido programa de Juan Alberto Badía, con un personaje llamado Paolo. Al faltarle un condimento más a su participación, el nombre se modificó a “Paolo, el rockero”.
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