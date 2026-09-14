De qué murió la actriz Hayden Panettiere

A casi un mes de la muerte de Hayden Panettiere, ocurrida el 16 de agosto en Greenville, Carolina del Sur, surge un dato clave para determinar la causa de su fallecimiento. Fuentes policiales vinculadas con la investigación creen que la actriz de Héroes y Nashville tomó, la mañana de su deceso, una pastilla de oxicodona adulterada con fentanilo, según reveló este lunes el portal TMZ.

De acuerdo con el medio estadounidense, Panettiere obtuvo oxicodona y otros medicamentos de venta bajo receta en el mercado negro mediante un proveedor de Los Ángeles con quien mantenía un vínculo desde hace tiempo. Las fuentes consultadas por TMZ sostienen que la actriz consumió algunas de estas sustancias durante el vuelo que realizó desde California hasta Carolina del Sur el día previo a su muerte. A la mañana siguiente, ingirió la pastilla que ahora concentra la atención de los investigadores.

La muerte de Hayden Panettiere: la hipótesis principal es que consumió una pastilla adulterada de fentanilo (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo) Jordan Strauss - Invision

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) en Los Ángeles intenta reconstruir la relación entre la actriz y el proveedor para determinar el origen de la droga. En la pesquisa también participan agentes de Carolina del Sur. La hipótesis principal indica que la oxicodona contenía fentanilo, un potente opioide sintético. No obstante, los investigadores advierten a TMZ que la conclusión definitiva depende de los estudios toxicológicos, los cuales permanecen pendientes.

Por esta razón, la causa oficial de la muerte todavía no existe. La autopsia preliminar de la Oficina del Forense del Condado de Greenville estableció que el cuerpo no presentó signos de violencia ni traumatismos que contribuyeron al deceso. Hasta el momento tampoco surgieron indicios sobre la participación de terceros. Panettiere, de 36 años, se encontraba en Greenville junto a Brian Hickerson, con quien mantuvo una relación intermitente marcada por episodios de violencia. Ambos viajaron desde Los Ángeles el 15 de agosto.

El 16 de agosto, los servicios de emergencia recibieron un llamado por una mujer que no respondía y sufría un paro cardíaco. Según la reconstrucción de Zach Hickerson, hermano de Brian, él llegó a la vivienda tras intentar comunicarse sin éxito con la pareja. Brian dormía en otra habitación y, al descubrir a Panettiere inconsciente, le administró Narcan, un medicamento utilizado para revertir los efectos de una sobredosis de opioides. Zach llamó al 911 mientras su hermano intentaba asistirla. Los paramédicos realizaron maniobras de reanimación sin éxito.

El hallazgo de Narcan puso el foco sobre una posible sobredosis desde el inicio. Cuando la policía llegó al lugar, Hickerson entregó una bolsa con medicamentos de la actriz. En las últimas semanas, la investigación avanzó sobre el origen de las drogas. Hickerson se reunió con agentes de la DEA, aunque la justicia no lo señala como sospechoso. La actriz habló durante años sobre sus problemas con el alcohol y los opioides, tema que plasmó en sus memorias tituladas This Is Me: A Reckoning. Ahora, la causa espera los resultados finales de los estudios toxicológicos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.