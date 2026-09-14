La últimas horas de Hayden Panettiere: qué droga habría consumido la actriz antes de morir

A casi un mes de la muerte de Hayden Panettiere, ocurrida el 16 de agosto en Greenville, Carolina del Sur, surgió un nuevo dato que podría resultar clave para determinar qué sucedió con la actriz de Héroes y Nashville. Varias fuentes policiales vinculadas directamente con la investigación creen que Panettiere tomó la mañana de su muerte una pastilla de oxicodona adulterada con fentanilo, según reveló este lunes TMZ.

De acuerdo con el medio estadounidense, la actriz habría obtenido oxicodona y otros medicamentos de venta bajo receta en el mercado negro a través de un proveedor al que conocía desde hacía tiempo en Los Ángeles. Las fuentes consultadas por TMZ sostienen que Panettiere consumió algunas de esas sustancias durante el vuelo que realizó desde California hasta Carolina del Sur el día anterior a su muerte y que, a la mañana siguiente, tomó la pastilla que ahora concentra la atención de los investigadores.

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) en Los Ángeles intenta reconstruir la relación entre la actriz y ese supuesto proveedor y determinar el origen de la pastilla. También participan de la pesquisa agentes de Carolina del Sur. La principal hipótesis es que la oxicodona estaba mezclada con fentanilo, un potente opioide sintético. Sin embargo, los propios investigadores advirtieron a TMZ que la conclusión dependerá de los resultados de los estudios toxicológicos, que todavía están pendientes.

Por eso, la causa oficial de la muerte de Panettiere todavía no fue determinada. La autopsia preliminar realizada por la Oficina del Forense del Condado de Greenville había establecido que el cuerpo no presentaba signos de violencia ni traumatismos que hubieran contribuido al fallecimiento. Hasta el momento tampoco se encontraron indicios de participación de terceros.

Qué se supo hasta ahora sobre su muerte

Panettiere, de 36 años, se encontraba en Carolina del Sur junto a Brian Hickerson, con quien había mantenido durante años una relación intermitente y atravesada por episodios de violencia. Ambos habían viajado desde Los Ángeles el día anterior a su muerte.

Hayden Panettiere mantuvo con Brian Hickerson, una relación muy tortuosa cargada de violencia GROSBY GROUP

El 16 de agosto, la actriz fue encontrada inconsciente en la vivienda de Greenville donde se alojaban. Los servicios de emergencia recibieron un llamado por una mujer que no respondía y estaba en paro cardíaco.

Según la reconstrucción que hizo posteriormente Zach Hickerson, hermano de Brian, fue él quien llegó a la vivienda después de no poder comunicarse con la pareja. Brian se encontraba durmiendo en otra habitación y, al descubrir a Panettiere inconsciente, le administró Narcan, un medicamento de aplicación nasal utilizado para revertir los efectos de una sobredosis de opioides. Zach llamó al 911 mientras su hermano intentaba asistirla. Los paramédicos realizaron maniobras de reanimación, pero no consiguieron salvarla.

El hallazgo del Narcan fue uno de los primeros elementos que puso el foco sobre una posible sobredosis. Además, cuando la policía llegó al lugar, Hickerson les mostró una bolsa con distintos medicamentos que pertenecían a la actriz. En ese momento no se dio a conocer públicamente cuáles eran todas las sustancias que contenía.

El avance de la investigación hasta ahora

En las últimas semanas, la investigación avanzó también sobre el posible origen de las drogas. Hickerson se reunió con agentes de la DEA, aunque hasta el momento no fue señalado como sospechoso. Según informó People, los investigadores entrevistaron también a otras personas y seguían distintas pistas para identificar quién pudo haberle suministrado drogas a Panettiere.

La actriz había hablado públicamente durante años sobre sus problemas con el alcohol y los opioides. En mayo había publicado sus memorias, This Is Me: A Reckoning, en las que repasó algunos de los períodos más difíciles de su vida, desde las adicciones y la rehabilitación hasta la depresión posparto que atravesó después del nacimiento de su hija, Kaya, fruto de su relación con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko.

Ahora, la investigación intenta determinar si la pastilla que Panettiere habría tomado durante la mañana del 16 de agosto fue efectivamente la causa de su muerte y quién se la suministró. La respuesta definitiva, sin embargo, continúa atada a los resultados toxicológicos.