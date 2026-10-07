Qué se sabe de la muerte de Piero

Piero De Benedictis, referente indiscutible de la música popular argentina, murió a los 81 años. Fuentes cercanas al entorno del artista confirmaron la noticia a LA NACION y precisaron que el cantautor transitaba una situación de salud grave durante sus últimos días, internado en el Hospital Italiano. La partida del músico, cuya voz definió una época de compromiso social y sensibilidad poética, marca el fin de una etapa en la cultura nacional.

Minutos después de conocerse la información, en su cuenta personal de Instagram su familia emitió un comunicado para despedirlo públicamente: “​Con profundo dolor, comunicamos el fallecimiento de nuestro querido Piero, a sus 81 años. ​Su voz, sus canciones y su mensaje de paz quedan para siempre con nosotros. Su luz va a seguir brillando en cada rincón donde su música siga llegand o.Su familia y amigos, agradecemos los saludos. ​Buen viaje querido Pi”ro".

La publicación con la que confirmaron la muerte de Piero

Nacido en Italia en abril de 1945, Piero llegó a la Argentina durante su infancia. En el país desarrolló una identidad artística profunda, cimentada en la colaboración creativa con figuras como el escritor José Tcherkaski. Esta dupla artística dio origen en 1969 a la emblemática canción “Mi viejo”, un clásico absoluto que retrató el vínculo afectivo entre padres e hijos. Este tema recorrió el mundo y consolidó la figura del músico como un cronista de las emociones cotidianas.

El cantautor vivió años de exilio en España, una experiencia que marcó gran parte de su producción discográfica y su retorno a la escena local. A pesar de los años fuera del país, mantuvo una relación estrecha con un público fiel que halló en sus letras un espejo de sus propias historias.

El repertorio de Piero incluyó composiciones recordadas como “Pedro Nadie”, “Juan Boliche” y “Coplas de mi país”, obras que integraron la protesta con una mirada íntima hacia la realidad social. Durante los primeros años de la democracia, su voz alcanzó una relevancia notable en el circuito artístico, incluso por encima de otros exponentes destacados del rock nacional de aquel periodo.

Piero integró la protesta con una mirada íntima hacia la realidad social

Su compromiso superó la música, dado que impulsó la Fundación Buenas Ondas, una institución enfocada en proyectos para la niñez. En 1985, recibió el Diploma al Mérito de los Premios Konex por su aporte a la cultura argentina.

Una de las últimas publicaciones de Piero fue su mensaje de despedida para Rubén Rada Captura Instagram (@pierocantautor)

La reciente utilización de su voz en piezas de alta costura, como la pista “Io Vengo”, demostró una vigencia que trasciende generaciones. Mientras sus canciones vuelvan a sonar, el legado de quien fuera una de las figuras más populares de Latinoamérica permanecerá presente como testimonio de una época que él mismo se encargó de narrar con sencillez y compromiso.