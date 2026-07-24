De qué trata GIGN: Unidad de Élite, la serie francesa que acaba de llegar a Netflix

Entre la vorágine de la semana y los compromisos laborales, a veces sentarse a ver una serie requiere demasiado tiempo y constancia, sobre todo si se trata de producciones con varias temporadas. Para revertir esto, te traemos una ficción francesa de solo seis capítulos que acaba de estrenarse en Netflix y cuyo suspenso es tan atrapante que no te dejará cerrar los ojos al final del día.

La serie francesa desembarcó en el gigante del streaming el 22 de julio (Foto: Netflix)

Dirigida por Julien Leclercq y Sylvain Caron, GIGN: Unidad de Élite sigue a David, un experimentado líder de operaciones de campo que se encuentra a tan solo unos días de retirarse para dar paso a una vida más tranquila. Sin embargo, su plan se desmorona cuando su equipo sufre una emboscada sin precedentes, un atentado planificado al detalle que deja al grupo destruido y bajo una enorme presión política y mediática.

A partir de ese momento, la trama se transforma en una carrera frenética a contrarreloj para capturar a los responsables. Lo que en un principio parece un ataque terrorista convencional empieza a teñirse de sospechas a medida que David descubre una incómoda realidad: la amenaza actual está conectada con una misión secreta del pasado que creía sepultada. Para complicar aún más la situación, el protagonista debe liderar la investigación junto a Max, un novato impulsivo y obsesionado con descubrir la verdad detrás de la muerte de su propio padre, lo que genera una fricción constante dentro del equipo.

GIGN: Unidad de Élite cuenta con seis episodios de 45 min cada uno (Foto: Netflix)

Más allá de su narrativa llena de giros inesperados, la serie destaca por su enfoque técnico y realista. Las secuencias de combate, los despliegues tácticos y el uso de armamento reflejan la tensión real que viven estos grupos antiterroristas, alejándose de la exageración para apostar por un suspenso crudo y claustrofóbico. Con capítulos de alrededor de 45 minutos, la producción combina la adrenalina de los operativos militares con los dilemas morales de sus personajes, consolidándose como una opción ideal para maratonear de un tirón.

“Tras un ataque sin precedentes contra su unidad, un agente de alto rango a punto de retirarse lidera una peligrosa misión que le obliga a enfrentarse a su pasado”, dice la sinopsis oficial con la que el gigante del streaming invita a sumergirse en ella.

Tres producciones francesas de suspenso y acción para ver si te gustó GIGN: Unidad de Élite

1. Furias (2024)

Lyna es una joven que ansía la tranquilidad de una vida normal, pero está decidida a vengar la muerte de su padre y termina viéndose inmersa en la red de la Furia, la encargada de mantener el equilibrio del submundo criminal de París. Por mucho que se resista a dejarse llevar por su destino, pronto descubrirá que le va a resultar dificilísimo. Duración: dos temporadas. Ver Furias.

Furias, tráiler

2. La paz de Marsella (2023)

Agentes especiales de policía persiguen a un peligroso criminal para evitar que la ciudad de Marsella se sumerja en una sangrienta guerra de bandas. Duración: dos temporadas. Ver La paz de Marsella.

La paz de Marsella , tráiler

3. Atracadores: La serie (2021)

Para proteger a su familia de un poderoso narcotraficante, el hábil ladrón Mehdi y su banda terminan envueltos en una violenta disputa por el territorio. Duración: dos temporadas. Ver Atracadores: La serie.