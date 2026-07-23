De Mary Poppins a El diario de la princesa: Julie Andrews repasará su historia en un nuevo documental

Los fanáticos de Julie Andrews tienen un motivo para celebrar porque está en marcha un documental sobre su vida y carrera, según confirmó Disney+ en un comunicado. El proyecto, que verá la luz en 2027, pretende reconocer y celebrar la trayectoria de la actriz inglesa que la llevó a triunfar en los sets de grabación.

Cómo estará compuesto el documental sobre Julie Andrews

“Es una referente cultural”, dijo RJ Cutler, director y productor que está encargado de darle vida al documental de Andrews. Por este motivo se ideó un retrato definitivo que ofrece una mirada “íntima y reveladora” acerca de la trayectoria de la legendaria actriz, cantante y escritora. Este producto irá desde sus inicios en suelo británico hasta su meteórico ascenso al estrellato mundial.

Julie Andrews en El diario de la princesa con Anne Hathaway (Fuente: thewaltdisneycompany)

El documental contará con imágenes de archivo inéditas, entrevistas y testimonios que ayudarán a reconstruir cada paso que dio Andrews desde Mary Poppins, Sonrisas y Lágrimas y El Diario de la Princesa.

Disney anunció que el documental original es una producción de This Machine (parte de Sony Pictures Television). El director RJ Cutler también participa como productor junto a Trevor Smith, Elise Pearlstein, Jane Cha Cutler y Jonathan Ruane. Mark Blatty es el productor ejecutivo.

Julie Andrews como Mary Poppins (Fuente: thewaltdisneycompany)

“Julie Andrews no es simplemente una artista querida. Es una figura intrínsecamente ligada a la forma en que generaciones enteras comprenden la alegría, la resiliencia y la gracia. La mayoría desconoce los extraordinarios desafíos que tuvo que superar a lo largo de su vida, desafíos que exploramos en esta película”, adelantó el director.

Julie Andrews en La Novicia Rebelde (Fuente: thewaltdisneycompany)

“Sentarme con Julie, adentrarme en su mundo interior, observarla reflexionar sobre una vida que marcó tantas otras, fue una experiencia que atesoraré para siempre. Nos mostró su ser en su totalidad, sin artificios, sin pretensiones. Y lo que descubrimos fue a alguien aún más extraordinario que el ícono. Me siento conmovido por su talento, admirado por su fortaleza y honrado por su confianza”, expresó RJ Cutler a Disney sobre su acercamiento a la actriz y la puesta en marcha de la producción.