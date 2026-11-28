Una vez más, Evangelina Anderson decidió abrir una caja de preguntas en Instagram para interactuar con sus seguidores. Ellos aprovecharon la oportunidad para indagar en una variedad de temas, desde su presente sentimental hasta su futuro profesional y sus cábalas antes de un partido de fútbol. Fiel a su estilo y con el humor que la caracteriza, la modelo respondió y dio que hablar.

“¿En qué motivos encontrás tu felicidad? Pregunta muy personal sin tocar fibras“, le pregunta un seguidor y ella no lo dudó. ”Cuando estoy con ellos", aseguró junto a emojis de tres pollitos y una divertida foto en la que posó recostada con sus tres hijos, Bastian (17), Lola (13) y Emma (9), fruto de su matrimonio con Martín Demichelis, de quien se separó en agosto de 2025 tras 18 años juntos.

Evangelina Anderson aseguró que su felicidad son sus tres hijos (Foto: Instagram @evangelinaanderson)

Asimismo, y como ya es costumbre, indagaron en su vida sentimental y le preguntaron si estaba de novia. Ella eligió una foto suya sacando la lengua a la cámara y escribió: “No”.

La modelo abrió una caja de preguntas para interactuar con sus seguidores y, cuando quisieron saber si estaba de novia, respondió que no (Foto: Instagram @evangelinaanderson)

Por otro lado, el tema deportivo también generó interés entre sus seguidores. “¿Tenés alguna cábala antes de un partido de la selección?”, quisieron saber. “Mi bikini”, indicó junto a una foto en la que se tomó durante sus vacaciones en Marbella, que coincidieron con el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, en la que posó frente a un espejo luciendo un traje de baño de dos piezas celeste y blanco, con la palabra “Argentina” en letras negras y el número 26 con tres estrellas en dorado. Además, a pedido de sus fans, publicó una selfie luciendo orgullosa la camiseta de su equipo, River Plate.

Anderson contó que su cábala para los partidos de la selección es su traje de baño albiceleste (Foto: Instagram @evangelinaanderson)

También hubo interés en conocer un poco más sobre su futuro laboral. Reveló que le ofrecieron hacer temporada en Carlos Paz y Mar del Plata, pero lo rechazó para hacer otra cosa en Buenos Aires, lo cual insistió que la tiene “muy emocionada”. Si bien anticipó que iba a contarles detalles al respecto, anticipó que “pronto” regresa a la televisión, lo cual podría ser un indicio.

Esta no es la primera vez que Anderson tiene un mano a mano virtual con sus seguidores. Hace un par de semanas le preguntaron el nombre del hombre que más amó en su vida y ella escribió: “Bastian”. Su respuesta no pasó inadvertida y, aunque quizás algunos esperaban que mencionara a Demichelis, dejó en claro que el adolescente ocupa y ocupará por siempre el lugar más importante dentro de su corazón. “¿Con quién duerme la mujer más hermosa de la Argentina?”, quiso saber otro seguidor. “La mujer más hermosa, no sé, yo duermo con abrojito”, sostuvo junto a una tierna foto con su hija menor.