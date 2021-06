“No nos robes el trabajo”: la dura carta de los dueños de hamburgueserías contra Alex Caniggia

Alex Caniggia vio la oportunidad y la aprovechó, pero jamás pensó que se pondría en contra a los empresarios gastronómicos. El exparticipante de MasterChef Celebrity (Telefe) anunció que lanzará a la venta una hamburguesa gigante con su firma, y los hamburgueseros salieron a responderle con una carta abierta.

“Dedicate a lo tuyo y no nos robes el trabajo” es la frase más contundente de la misiva que enmarca el pedido de dueños de diferentes restaurantes al hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis.

“La carta abierta de hamburgueseros contra Alex Caniggia” deja en evidencia la indignación de un rubro que fue golpeado económicamente por las restricciones de la pandemia de coronavirus. Un rubro que debió cerrar negocios, despedir empleados y ajustarse a horarios y protocolos.

Un párrafo de la carta fue difundido este miércoles en Mitre Live (en las redes sociales de radio Mitre) y dice: “Queridos amigos, la verdad da vergüenza ajena lo de este muchacho, cocinero guionado, sabiendo como están las cosas en estos tiempos para los gastronómicos, no se le ocurre mejor idea que hacer esta payasada y a un precio irrisorio, pasado de moda”.

Los gastronómicos cruzaron a Alex Canigga por su nuevo emprendimiento

El escrito está firmado por el dueño de Byra Beer House, llamado Gustavo. Y agrega: “¿Qué idea tiene de gastronomía real? Alex, hacenos un favor a todos y dedicate a lo tuyo que es el conventillo mediático y no nos robes el trabajo”.

Al igual que lo hizo con sus ñoquis Claudia Villafañe, última ganadora del concurso televisivo de cocina, Caniggia -que no solo no ganó, sino que fue echado del programa- decidió lanzar su propia hamburguesa, llamada Xela Burger. Se trata de una receta que lo llevó a recibir varios elogios por parte del jurado del certamen.

Alex Caniggia anunció el lanzamiento de su nuevo proyecto en las redes sociales: la hamburguesa saldrá a la venta este viernes Instagram: @xela.burguers

La periodista de espectáculos Pía Shaw fue quien reveló todos los detalles del proyecto culinario. “Es una hamburguesa pero del tamaño de una pizza. Va a ser algo nunca visto, porque es especial en todo sentido. No es para una persona, sino que pueden comer más o menos unas cinco personas, no es algo individual”, contó en El Espectador, el programa que conduce por la CNN Radio.

Respecto del nombre, “Xela” es Alex escrito al revés. Y el lanzamiento consistirá en una edición limitada de solo 1000 hamburguesas, a las que “El Emperador” promociona como “pura carne” y que tendrán un costo de $6969. El plato incluirá papas fritas especiales y la hamburguesa estará acompañada por cebollas caramelizadas, huevos frito y panceta.

El producto empezará a comercializarse este viernes 18 de junio, según adelantó el mediático, se entregará en una caja de madera que tendrá grabada la cara de Alex y llevará un código QR en el que habrá distintos premios, entre ellos la posibilidad de conocer al influencer.

La hamburguesa XXL de Alex Caniggia en MasterChef Celebrity - Fuente: Telefe

El influencer gastronómico Leno, autor del blog Burgerfacts, habló del tema con Mitre Live y aseguró que no probaría el producto.

“Vi un poco cómo la hacía y al principio no sigue las técnicas que siguen las buenas hamburgueserías de Buenos Aires que saben hacerlas”, sostuvo. Y detalló: “Una buena hamburguesa es 100% carne condimentada con sal y pimienta, no se amasa, no lleva vegetales adentro. Si vos a la carne picada le agregás condimentos, vegetales, la amasás, lo que hacés es que la carne se vuelva dura y estás haciendo una albóndiga”.

Asimismo, criticó su tamaño “desproporcionado” y afirmó: “La verdad que ganas de comerla no me dan”. Sobre su costo, Leno sostuvo que no le pareció desubicado. “Si alguien dice $7000 una hamburguesa piensa que es una locura, pero es una de dos kilos. Una normal que pedís en un delivery trae 180 a 200 gramos. Estamos hablando de una de 10 veces más cantidad de carne que la que trae una hamburguesa común”, resaltó.

Finalmente, el influencer le dio un consejo a “El Emperador”. “Me parece que si quería hacer algo exagerado podría haber resaltado por otros lados, como la calidad de los productos”. En este sentido, indicó que el que sea más grande “no significa que sea mejor o más rico”.

“Estamos en temporada de trufa, le podría haber puesto trufa a la hamburguesa y ahí sí hubiera hecho algo lujoso”, concluyó Leno.

LA NACION