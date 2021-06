L-Gante tocó por primera vez en España y su show fue interrumpido por la policía

Elian Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gantem se convirtió en el último gran fenómeno del trap local. Como parte de una carrera que viene creciendo a gran velocidad, el vocalista y referente de la “Cumbia 420″ comenzó a tener una fuerte presencia en el exterior en el último tiempo. Primero, apareció en la brillante cartelería de Times Square, en Nueva York. Luego, desembarcó en España para una serie de shows que ya dieron que hablar. ¿La razón? Su presentación en la ciudad de Mallorca agitó tanto al público que debió intervenir la policía.

L-Gante en la cartelería neoyorquina, dando sus primeros pasos en el exterior

“Primer show en España. Me faltó un par de gente para llenarlo, me cortaron el show y me llevé una denuncia por alterar demasiado a la gente”, contó L-Gante en una publicación de Facebook que luego borró. En la imagen podía verse un espacio repleto de gente, en el que no parecía haber demasiados protocolos para prevenir el contagio de coronavirus. Luego, añadió: “Jajaj. No pasa nada. Cumbia 420. Espero que la hayan pasado bien”.

L-Gante llegó a España y su show fue interrumpido por la policía

Quienes asistieron al show compartieron videos y fotos de lo que fue el primer espectáculo de L-Gante en el continente europeo. Allí puede verse que el trapero generó lo mismo en el público español que lo que provoca entre los fanáticos argentinos: totalmente extasiados, los asistentes bailaron al ritmo de la música del trapero del momento.

Como parte del mismo viaje, L-Gante se reunió con el streamer español más popular por estos días, Ibai Llanos. “Cuando llegué a España me dijeron que tenía que conocerlo a él”, escribió en un posteo de Instagram en el que se los ve a ambos posando para la cámara.

L-Gante junto al streamer Ibai Llanos

LA NACION