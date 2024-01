escuchar

A seis meses de convertirse en padres, Alex Caniggia y Melody Luz terminaron con la gran preocupación que tenían y realizaron la mudanza a su nuevo hogar, en el que los lujos están a la orden del día. La pareja mostró en redes sociales la gran mansión ubicada en un exclusivo barrio de la provincia de Buenos Aires, y las miradas se posaron en la particular vista que ofrece.

Alex Caniggia y Melody Luz mostraron su nuevo hogar (Foto Instagram @melodyluz)

En agosto pasado, Alex Caniggia cortó la estrecha relación que mantenía con su madre, Mariana Nannis - luego de haber tomado partido por ella en el conflicto legal que tiene con Claudio Caniggia- y reveló mediante un video de TikTok que la decisión la tomó luego que la mediática le pidiera que abandonara el departamento - de su propiedad- que ocupaba con Melody. En detonante para el joven fue que su pareja estaba a punto de dar a luz a su primera hija, y debieron dar un giro en sus días en búsqueda de un nuevo hogar temporal. La falta de comprensión de su situación fue motivo del gran enojo que tiene Alex con su madre.

Pero es ahora que la pareja pudo revertir la situación y con gran felicidad lo anunciaron en redes sociales: hallaron su casa ideal. Fueron escasos los detalles que brindaron, al compartir dos imágenes. Una de ellas en el que indicaron que la mudanza había terminado, y dejaron al descubierto la vista preferencial que tienen desde el living de su hogar, en la que se observa un amplio espacio de living con ventanales que dan acceso al balcón, desde donde se puede disfrutar de la vista que ofrece una cristalina laguna artificial.

La nueva casa de Alex Caniggia y Melody Luz (Foto Instagram @melodyluz)

En una segunda foto, la pareja posa en el mismo espacio, frente a un espejo, y allí se visualiza otra perspectiva del lugar, con la que Melody Luz aprovechó para hacer una aclaración. “Somos más polvo que otra cosa, ahora a llenar nuestra nueva casita de amor. La mansión de la alta sociedad”, indicó la bailarina al mostrar que, por el momento, hay espacios vacíos en el gran espacio.

La pareja compartió la felicidad de haberse mudado (Foto Instagram @melodyluz)

Desde entonces, la pareja no volvió a referir al tema desde sus redes sociales al apelar al hermetismo que buscan tener en relación con sus cuestiones personales, pese a que su amor surgió ante las cámaras en el reality El Hotel de los Famosos (eltrece) a mediados del 2022. Fue tras la salida del juego que los jóvenes mantuvieron en resguardo su relación, cuestión que se acrecentó durante la gestación de Venezia, su hija.

Alex Caniggia y Melody Luz junto a su pequeña hija, Venezia (Foto Instagram @melodyluz)

Tanto es así que pese a que la niña ya tiene seis meses de vida, aún no se conoce su rostro. Si bien su padre comparten en redes sociales fotos familiares, siempre es con la cara de la pequeña tapada y aún no anunciaron cuando será el momento en el que la muestren en su totalidad. Lo cierto es que para ellos no es un aspecto importante, ya que a través de sus fotografías - aun con censuras- trasmiten el gran momento que atraviesan, en el que el amor está a la orden del día, con la conformación de la familia que ambos soñaron desde el momento que comenzaron su romance.