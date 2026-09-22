Del cine a la vida real: Christian Bale inauguró un complejo de viviendas para evitar que hermanos en adopción sean separados

Así como la Fundación Bruce Wayne financiaba hogares de niños en Ciudad Gótica en las películas de Batman, Christian Bale, actor que se puso en la piel del superhéroe, decidió hacer de la ficción una realidad. Hace casi dos décadas, cuando se convirtió en padre por primera vez, decidió que era una realidad que no podía ni quería ignorar. No se quedó solo con esa idea o con hacer donaciones solidarias, sino en llevar él mismo adelante su propio proyecto. Fue así como, tras un intenso y arduo trabajo, este mes inauguró Together California, un complejo de viviendas diseñado para que los hermanos que se encuentran en adopción no sean separados.

Cuando Luka, su hija mayor fruto de su matrimonio con Sibi Blazi, era pequeña, Christian Bale empezó a preguntarse sobre los niños que no eran tan afortunados como ella de tener un hogar seguro para vivir y padres presentes. “Pasaba noches enteras buscando información sobre lo que sucedía en Los Ángeles y cómo podíamos ayudar. Me sorprendió e indignó saber que aquí hay más niños en hogares de acogida que en cualquier otro lugar del país. También me reproché no haberlo sabido antes, así que pensé: ‘Bueno, esto es todo. Concentrémonos en esto’. Mi esposa y yo decidimos que haríamos todo lo que estuviera a nuestro alcance para cambiar esa situación”, expresó el actor años atrás en declaraciones con The Hollywood Reporter.

"Me sorprendió e indignó saber que aquí hay más niños en hogares de acogida que en cualquier otro lugar del país. Mi esposa y yo decidimos que haríamos todo lo que estuviera a nuestro alcance para cambiar esa situación", sostuvo Bale Robin L Marshall - Getty Images North America

Además, esa realidad lo tocó muy de cerca, puesto que su propia hermana pasó un tiempo en un hogar cuando era pequeña. “Normalmente no digo eso porque creo que no debería ser necesario haber vivido algo así para preocuparse por los niños”, reveló en diálogo con The New York Times.

Sibi Blazic y Christian Bale, en 2024, durante el avance del proyecto (Foto: Robin L Marshall/Getty Images) Robin L Marshall - Getty Images North America

Si bien pensó que sería un proceso sencillo, le llevó 18 años llevarlo a cabo. Se unió a Tim McCormick, un experimentado en el desarrollo de hogares de acogida, y al médico de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) para, junto a su esposa, Sibi Blazi, construir Together California. Con una inversión de 22 millones de dólares —para la que recibió ayuda de varias personalidades, incluido Leonardo DiCaprio—, en 2022 compraron un terreno de 18.900 metros cuadrados en la ciudad de Palmdale, California, para construir 12 viviendas con una capacidad para albergar a 72 niños.

Together California se inauguró oficialmente a principios de septiembre (Foto: Instagram @together_california)

“En Together California, construimos hogares que garantizan la seguridad emocional y física de los niños en acogimiento familiar. Nuestro enfoque único mantiene a los hermanos juntos en el entorno protector de un hogar unifamiliar con padres de acogida profesionales y a tiempo completo. Creamos una red de apoyo y cuidado para maximizar el potencial de cada niño y fortalecer a las familias y comunidades”, reza el sitio web del complejo de viviendas que se inauguró oficialmente a principios de septiembre y comenzará a recibir a los niños a partir de octubre.

La comunidad está ubicada en Palmdale, California, y cuenta con 12 viviendas con una capacidad para 72 niños (Foto: Instagram @together_california)

Además de un amplio espacio verde, inspirado en los patios ingleses cerrados para que los niños puedan jugar sin preocupaciones, el complejo cuenta con 12 casas amuebladas con cinco habitaciones y cuatro baños, diseñadas para grupos grandes de hermanos, además de dos departamentos para las transiciones temporales de los pequeños junto a los padres.

Así son por dentro las viviendas que construyó Christian Bale

El objetivo es claro: que los hermanos permanezcan juntos durante el proceso de adopción y puedan conocer y convivir con los adultos en un espacio seguro y propio. “No me daba cuenta de que la mayoría de los niños en hogares de acogida son separados de sus hermanos. Eso representa un trauma terrible, que se suma al trauma que ya experimentaron”, expresó el ganador del Oscar.

El actor galés empezó a trabajar en el proyecto hace 18 años y consiguió una inversión de 22 millones de dólares (Foto: Instagram @together_california)

Después de 18 años de gestión, finalmente el proyecto ya está en marcha con la idea de expandirse y el deseo de que la iniciativa se contagie.

Christian Bale se comprometió con el proyecto y lo supervisó de cerca (Foto: Jesse Grant/Getty Images for Together California) Jesse Grant - Getty Images North America

En 2025, el protagonista de Vice le dijo a CBS Sunday Morning que asumió esta iniciativa con una intensidad aún mayor que la que le da a sus papeles en el cine: “Cuando cierre mis ojos por última vez, quiero pensar en mi familia y preguntarme: ‘¿Hice algo bueno? ¿Logré cambios en el mundo que fueran útiles? Y esta será una de las cosas por las que me sentiré más orgulloso cuando dé mi último aliento".