A 20 años de Batman Inicia: así están hoy los actores de la primera película de la trilogía de Christopher Nolan

En 2005, Christopher Nolan llevó por sexta vez en la historia la vida del superhéroe de Ciudad Gótica a la pantalla grande. Batman Inicia (Batman Begins) protagonizada por Christian Bale y con un elenco de renombre integrado por Katie Holmes, Cillian Murphy, Gary Oldman, Liam Neeson, Michael Caine y Morgan Freeman, abordó los inicios y orígenes de Bruce Wayne, recaudó 370 millones de dólares (un poco más del doble de su presupuesto) y consiguió una nominación a los premios Oscar en la categoría de mejor fotografía. Pero, por sobre todas las cosas, dio inicio a una de las trilogías más memorables del cine que se completó con Batman: el caballero de la noche (The Dark Knight) de 2008 y Batman: El caballero de la noche asciende (The Dark Knight Rises) de 2012. A 20 años del estreno de la primera parte de la “trilogía de Nolan” hacemos un repaso por dónde están hoy sus protagonistas.

El personaje de Bruce Wayne / Batman estuvo a cargo de Christian Bale (Foto: IMDb - Alberto E. Rodriguez/Getty Images for Disney

El cuarto Batman de la historia, después de Adam West, Michael Keaton y George Clooney. Uno de los personajes más destacados de la carrera de Bale que le abrió puertas para importantes proyectos, incluido El peleador (The Fighter) por el que ganó el premio Oscar a mejor actor principal. Su próxima película a estrenar es The Bride!, una historia de terror dirigida por Maggie Gyllenhaal en la que interpreta a Frankenstein. Al resto del elenco lo integran Jessie Buckley, Penélope Cruz, Annette Bening y Jake Gyllenhaal. Su lanzamiento está previsto para marzo de 2026.

El personaje de Jonathan Crane estuvo interpretado por Cillian Murphy (Foto: IMDb - Patrick T. Fallon / AFP)

Batman Inicia marcó el comienzo de una exitosa relación laboral entre Murphy y Nolan. Tras interpretar al villano de la historia, repitió el papel en las siguientes dos películas y se reunió con el director en El Origen (Inception), Dunkerque y Oppenheimer, que, además de ganar el Oscar a la mejor película en 2024, le dio la estatuilla a mejor actor principal. El año pasado estrenó el drama Pequeñas cosas como estas (Small Things Like These) y se estima que para fin de año llegue a la pantalla la película de Peaky Blinders, donde se lo volverá a ver como Tommy Shelby, bajo la dirección de Tom Harper.

En la primera entrega, el papel de Rachel Dawes estuvo a cargo de Katie Holmes (Foto: IMDb / Instagram @katieholmes)

Se puso en la piel del interés amoroso de Bruce Wayne, sin embargo, para sorpresa de los fanáticos no apareció en la segunda parte y fue reemplazada por Maggie Gyllenhaal. ¿El motivo de su ausencia? No pudo comprometerse con el proyecto porque firmó contrato para filmar Locas por el dinero (Mad Money) con Queen Latifah y Diane Keaton. En cuanto a sus últimos proyectos, de octubre de 2024 a enero de 2025, la actriz de 49 años protagonizó en Broadway Our Town de Thornton Wilder, la cual fue nominada a los premios Tony como mejor revival de una obra. Este año, además, hizo una participación especial en la segunda temporada de Poker Face.

El papel del mayordomo Alfred Pennyworth estuvo interpretado por el actor Michael Caine (Foto: IMDb)

Interpretó al fiel mayordomo de Bruce Wayne, Alfred Pennyworth, en la primera entrega de la trilogía y repitió su personaje en las dos restantes. Con una carrera llena de éxitos en los que se destacan Las normas de la casa de la sidra (The Cider House Rules), El americano (The Quiet American) y Los ilusionistas (Now You See Me), en 2023 el artista de 92 años estrenó su última película, La gran escapada (The Great Escape), en la que se pone en la piel de un veterano de la Segunda Guerra Mundial.

El papel del oficial James Gordon estuvo a cargo de Gary Oldman (Foto: IMDb / Robin L Marshall/WireImage)

Para muchos es “el hombre de las mil caras”. Tras ponerse en la piel del oficial de Policía de Ciudad Gótica, tuvo personajes que dieron la vuelta al mundo como Sirius Black en Harry Potter y Winston Churchill en Las horas más oscuras (Darkest Hour), papel por el que ganó el Oscar. En 2022 asumió un rol protagónico en la pantalla chica con Caballos lentos (Slow Horses) de Apple TV. Su trabajo le valió nominaciones al Globo de Oro y al Emmy y ya se confirmó que la serie fue renovada para una quinta temporada.

El rol de Henri Ducard estuvo a cargo de Liam Neeson (Foto: IMDb / Archivo)

La estrella de las películas de acción fue uno de los malos en Batman Inicia. Interpretó a Henri Ducard, un maestro de Bruce Wayne y responsable de su formación que termina revelando su verdadera identidad como el malvado Ra’s al Ghul. A los 72 años, el actor tiene varios proyectos en puerta, incluidos La pistola desnuda (The Naked Gun) con Pamela Anderson y Cold Storage, basada en la novela homónima del autor norteamericano David Koepp, dirigido por Johnny Campbell.

Lucius Fox, el aliado de Bruce Wayne, estuvo interpretado por Morgan Freeman (Foto: IMDb / KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Se puso en la piel de uno de los aliados incondicionales de Bruce Wayne en las tres películas de la saga. Su último proyecto en la pantalla chica fue Special Ops: Lioness (Operativo: Lioness), con Zoe Saldaña y Nicole Kidman. Según se estima, tendrá una tercera temporada, aunque no fue renovada oficialmente. En cuanto a sus próximos proyectos, en noviembre estrena Los ilusionistas 3 (Now You See Me 3) donde se lo volverá a ver junto a Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Isla Fisher y Dave Franco.

La trilogía de Christopher Nolan, Batman Inicia (Batman Begins), Batman: el caballero de la noche (The Dark Knight) y Batman: El caballero de la noche asciende (The Dark Knight Rises), están disponibles en la plataforma de streaming Max. Las dos primeras también se pueden ver en Prime Video.