Del seleccionado argentino a la televisión con Marcelo Tinelli: quién de Las Leonas estará en la pista del Bailando

Noel Barrionuevo confirmó este miércoles que será parte de El Bailando 2023 (América). La exdefensora de Las Leonas será parte del equipo de bailarines famosos que ya se preparan para el gran estreno del programa, el cual lleva más tres años sin emitirse al aire. En diálogo con LAM (América), la jugadora de hockey expresó sus sentimientos ante esta nueva aventura y además enseñó desde sus redes parte del ensayo con quien será su coach. Es la primera vez que una Leona será parte de este certamen.

Noel Barrionuevo confirmó que estará en El Bailando 2023

Sin dudas, Noel es una de las sorpresas de esta edición de El Bailando, en la que sus seguidores y fans quedaron atónitos tras su nuevo rol como partícipe del reality que conducirá Marcelo Tinelli. Según se sinceró la deportista con el cronista de LAM, esta propuesta le resultó “impensada”.

“Esto fue raro, no me lo esperaba. Yo haciendo clínicas y cosas con hockey y bueno, me llamó Pato y me lo ofreció. Acá estoy”, comentó entusiasta Barrionuevo. Si bien la deportista insistió en que “no conocía” nada del ambiente y que no era parte del mismo, cedió y se animó a algo diferente. “Me tomé unos días para evaluarlo y pensarlo”, destacó.

“Lo hablé con la familia, con mi papá, con mis hermanos. No sé con lo que me voy a encontrar. No conozco nada, pero creo que va a estar bueno”, reiteró la Leona. En sintonía con la destreza que deberá implementar en las próximas semanas frente al riguroso jurado, el cual afirmó que le “da miedo”, opinó acerca de cómo es su vínculo con el baile: “Voy a hacer un papelón. Pero vengo a divertirme (...) Voy a intentarlo. Dar lo mejor, lo voy a hacer, imaginate que vengo de un deporte de mucha disciplina”.

Noel se mostró esperanzada de que sus excompañeras asistan al primer programa y que le envíen aliento en cada presentación en la pista. “Seguro van a venir, si no las mato”, resaltó entre risas y recordó que su familia la tildó de “loca” por asistir al certamen.

En cuanto a la pregunta del cronista sobre su situación sentimental, de la cual deslizó que por el momento está “soltera”, dejó la puerta abierta a que suceda lo que tenga que suceder. “Ojo que en El Bailando se enamora la gente a veces. Suele pasar”, mencionó el periodista y la jugadora de hockey remató: “Sin apuro”.

Noel Barrionuevo se mostró en pleno ensayo para El Bailando 2023 (Fuente: Instagram/@barrionuevonoel)

Además, desde su perfil de Instagram, Barrionuevo publicó dos Stories en la que enseñó parte de las prácticas junto a su coach, Laura Oliva, desde Nordelta. Sobre un video que posteó en el que dejó entrever a sus más de 195.000 seguidores un momento del ensayo, escribió: “Qué lindo es bailar, aunque no sepa”. Mientras tanto, de fondo sonó la canción “I will survive” de Gloria Gaynor, indicio del posible primer ritmo con el que comenzarían las parejas a competir a partir del estreno del programa el 22 de agosto.

Noel Barrionuevo, en el medio, durante un festejo con Las Leonas en los Juegos Olímpicos John Locher - AP

Los participantes confirmados hasta el momento en El Bailando 2023

De momento, los participantes que estarían confirmados en El Bailando son: Camila Homs, la modelo revelación Anabel Sánchez, la actriz y bailarina Juli Castro -hija de Momi Giardina-, los ex Gran Hermano Walter “Alfa” Santiago, Coti Romero, Tomás Holder y Alexis “Conejo” Quiroga, la cantante Candelaria Tinelli, el músico “El Tirri”, la bailarina Lourdes Sánchez, la cantante Coki Ramírez, el estilista de las estrellas Kennys Palacios y Guido Zaffora. Además, como invitados internacionales, estarán presentes el comediante, actor y conductor uruguayo, Maximiliano de la Cruz; y la modelo e influencer de la misma nacionalidad, Fernanda Sosa.

