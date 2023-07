Geraldine Neumann habló por primera vez sobre el conflicto que enfrenta a su hermana Nicole y a su sobrina Indiana

escuchar

Geraldine “Gege” Neumann habló este miércoles, por primera vez, sobre el complejo momento que atraviesa su hermana Nicole tras el distanciamiento con su sobrina, Indiana Cubero, y la presunta demanda que, según detalló la modelo, “no existe”. En sintonía con ello, la también modelo y cantante se pronunció al respecto y dejó en claro que trata de “ignorar” los temas que involucran a la expareja de su hermana, Fabián Cubero.

Gege Neumann habló sobre el complejo momento que atraviesa Nicole con su hija Indiana

Tras el reciente arribo de Nicole a la Argentina, luego de unas divertidas vacaciones en Miami -y Disney- con sus hijas Sienna y Allegra, fue Gege quien rompió el silencio y lanzó un contundente mensaje sobre su percepción de cómo se trató el tema en los medios de comunicación. Además, reafirmó su apoyo incondicional a su hermana.

En diálogo con Intrusos (América), inició: “Sé más de lo que cuento”. Hablaba, obviamente, de la situación de Nicole. Tras la consulta del cronista sobre qué le generó este ida y vuelta entre su hermana y su sobrina, señaló: “Trato de ignorar los temas de mi hermana. Hay veces que me da bronca porque se dicen pavadas, pero bueno, uno ya sabe que es así y está todo bien. Cada uno está haciendo su laburo y es super respetable. Pero mi único límite es cuando se habla de menores. No da ni opinar ni sacar conjeturas. No está bueno”.

“Cuando se habla del casamiento no te molesta, pero si hablan de su hija sí te molesta”, interrumpió el cronista y Geraldine contestó: “No corresponde, son cosas privadas donde hay menores involucrados. No está bueno, las chicas van al colegio”.

Nicole Neumann desmintió la demanda de su hija tras su llegada a la Argentina

En su arribo al aeropuerto este lunes, la modelo conversó con Intrusos (América) y desmintió la existencia de una presunta demanda por parte de su hija mayor, Indiana, la cual también es fruto de su expareja, Fabián Cubero.

Nicole Neumann desmintió la presunta demanda de Indiana

Acerca de la denuncia que presuntamente Indiana le realizó, la modelo fue contundente: “Eso no existe. Están hablando de algo que no existe”. Antes de concluir con la entrevista, subrayó: “Me molesta que haya menores en el medio y que pasen por cosas que no deberían pasar”. Sin más que decir, evitó agrandar más la grieta que permanece entre su hija y su exesposo.

Los preparativos de Geraldine Neumann ante la inminente boda de su hermana con Manuel Urcera

Durante la conversación con el móvil de Intrusos, la modelo se refirió al casamiento y festejo que Nicole programó para diciembre de este año junto a José Manuel Urcera. Ante ello, Gege aseguró que ya comenzó con la confección de su vestido y apuntó: “Soy dama de honor, no puedo dar demasiados detalles, pero todas vamos a estar con un mismo color, cada una con el diseño que quiera. Acá es libre”.

En tanto, describió su vínculo con Urcera: “Me cae bien, me llevo muy bien con Manu”. Asimismo, consideró que es un buen partido para su hermana y subrayó: “Confío plenamente en lo que a ella le hace feliz. Mientras yo la vea a ella feliz, yo siempre la voy a apoyar”. De esa manera, Geraldine concluyó la entrevista y si bien no adelantó cómo será la organización de la boda, sí confirmó que sus preparativos ya están en movimiento.

LA NACION