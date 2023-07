La reacción de Mariana Nannis y Charlotte Caniggia ante el nacimiento de la hija de Alex y Melody Luz

escuchar

El pasado sábado 15 de julio, en la ciudad de Buenos Aires, nació Venezia Caniggia Stocchetti, la primera hija de Alex Caniggia y Melody Luz. La feliz noticia fue difundida por los flamantes padres en las redes sociales y Mariana Nannis, mamá de Alex y abuela de la recién nacida, reaccionó ante este nacimiento desde su residencia en Marbella. Y lo mismo hizo Charlotte Caniggia, hermana de Alex, que se mostró feliz con la llegada de su sobrina: “Esto es un sueño para mí”.

“El día más feliz de mi vida”, escribió en su cuenta de Instagram el hijo de Claudio Paul Caniggia el día del nacimiento de Venezia. El Emperador ilustró su publicación con fotos en las que se veían distintas imágenes relacionadas al nacimiento y sus protagonistas. Quizás la más expresiva fue una imagen que mostraba a la mamá aún en la cama donde dio a luz, con la beba en brazos y a su lado, sonrientes, aparecían Alex e Ignacio Tomasone, el médico que trajo a la criatura al mundo.

Alex Caniggia con su beba Venezia en brazos Ig / @alexcaniggia

Y fue precisamente esta imagen la que Mariana Nannis, la mamá de Alex, decidió compartir en sus historias de Instagram. La mediática mujer exhibió la imagen de su hijo, su nuera y su flamante nieta de pocos minutos de vida pero, llamativamente, no escribió absolutamente ningún mensaje al respecto. La abuela paterna tan solo dio cuenta a sus seguidores de que estaba al tanto de la buena nueva.

El posteo de Mariana Nannis tras el nacimiento de su nieta Venezia, hija de Alex Caniggia y Melody Luz Ig / @alexcaniggia

Más allá de lo escueto del mensaje, en febrero de este año, el mismo Alex Caniggia había contado en Socios del espectáculo (eltrece) que ‘la Nannis’ estaba “chocha” con la llegada de su nieta Venezia. Pero, entonces, el Emperador también había manifestado dudas acerca de si su madre se acercaría a Buenos Aires para estar en el nacimiento de la beba. “No sé, por ahí sí, por ahí no. Pero no pasa nada igual. Si no viene voy yo. Olvidate”, dijo entonces el conductor de Los desconocidos de siempre (el trece), con su habitual estilo descontracturado.

Pero la que fue mucho más efusiva a la hora de expresar su felicidad fue Charlotte, la hermana melliza de Alex, quien también comunicó su alegría a través de las redes sociales. La excéntrica muchacha compartió en sus historias la misma foto que había elegido su madre y escribió: “Muchísimas felicidades a Alex y a Melody ¡Ya llegó Baby Venezia!”.

Charlotte Caniggia compartió su felicidad por el nacimiento de su sobrina Venezia Caniggia, hija de su hermano Axel y Melody Luz Ig / @chcaniggia_n

Luego de añadir unos emojis de corazones y caras felices, la muchacha expresó toda su dicha por el nacimiento: “No puedo creerlo. Esto es un sueño para mí. Gracias por hacerme tía. Los amo”.

Melody Luz junto a su hija recién nacida, Venezia Ig / @alexcaniggia

En las imágenes que compartieron todos los familiares de Venezia Caniggia existe el detalle de que el rostro de la beba se encuentra tapado. Esto se debe a una decisión que tomaron los papás de la pequeña para no difundir la cara de su niña. “Respeten. Por razones personales, Alex Caniggia y Melody Luz tomaron la decisión de que ningún medio de comunicación muestre la imagen de su hija”, escribió el Emperador, en otra historia de Instagram, en la que al final menciona a su abogado, Alejandro Cipolla.

Claudio Paul Caniggia, en tanto, no expresó, al menos en redes sociales, su reacción por la llegada de su nieto. Cabe recordar que Alex y su padre están fuertemente distanciados desde hace bastante tiempo y que, en las disputas legales que tienen Mariana y Claudio Paul, el joven suele ponerse del lado de su mamá.

En este sentido, cabe recordar que el exfutbolista se encuentra procesado por presunto abuso sexual tras ser denunciado por su ex.

