Casados con hijos: Guillermo Francella reveló cómo fue la charla con Érica Rivas que provocó que no estuviera en la obra de teatro

escuchar

De la televisión al teatro, Casados con hijos continuó con su éxito rotundo a través de los años. Esta sitcom encabezada por Guillermo Francella, quien hace el personaje de Pepe Argento, y Florencia Peña, en la piel de Moni Argento, sacudió la pantalla en su estreno en la tele y, a partir de ahí, mediante las repeticiones de los capítulos, generó que los fanáticos pidan una reedición de este programa que se emitió por Telefe con un éxito rotundo.

En los últimos meses, y 18 años después, esta vez en el teatro Gran Rex, el staff integrado por Francella, Peña, Darío Lopilato, Luciana Lopilato, Marcelo De Bellis y Jorgelina Aruzzi -en reemplazo de Erica Rivas- deslumbraron a un público que llenó la sala cada noche.

Sin embargo no todo fue alegría. La ausencia de Érica Rivas, encarnando el personaje de María Elena Fuseneco, fue un tema que tuvo trascendencia en los medios de comunicación debido al rechazo de la actriz de formar parte del elenco por cuestiones relacionadas a su ideología.

Guillermo Francella explicó por qué no estuvo Erica Rivas en Casados con hijos

En diálogo con La Caja Negra, Francella expresó su opinión al respecto y se refirió a los argumentos que esbozó Rivas para bajarse de la obra. “Hicimos 93 Gran Rex. Fue una cosa impresionante. Hay artistas que hacen 5,10,15 y les explota la cabeza. Nadie logró hacer esto con una obra de texto y que vayan 200 mil personas”, empezó el actor en el reconocido programa conducido por Julio Leiva.

Y agregó sobre cómo se dio la charla con Rivas para explicarle que sus ideales no podían adaptarse a la sitcom: “Ella me preguntó: ‘¿De qué nos vamos a reír?’. Y le dije: ‘Del programa que está hace 18 años en el aire’. Pero no, ella me pidió que haya otro Casados con hijos, con autoras mujeres para describir el universo que estamos viviendo. Pero eso no es lo que Telefe, Viacom, Gustavo Yankelevich, Dario Lopilato, De Bellis, Florencia, ni el Gran Rex quiere. La gente quiere ver Casados con hijos, no podemos darle otra cosa”, completó Francella.

Por último, explicó la lógica que impera en estos casos: “Si eras feminista en 2005, ahora vas a serlo aún más, como así también si yo era machista, voy a serlo también. Ese es el objetivo, que choquen. Lo hablaron todos y le aclaré que no me haga comer un pan amargo ni a mí ni a los chicos. Estaba demasiada tomada con este tema”.

El elenco completo de Casados con hijos recibe el aplauso de un teatro colmado

A pesar de no llegar a un acuerdo, algo que lamentaron los fanáticos de esta serie, Jorgelina Aruzzi ocupó su lugar y se convirtió en la pareja de Dardo (Marcelo De Bellis), otro de los personajes emblemáticos. Tras llenar las funciones en Buenos Aires, Casados con hijos se encuentra en la última semana de funciones en Córdoba, donde también arrasaron con las localidades en la Plaza de la Música. El próximo viernes 21 de julio, a las 21.00, será la última función de este año de una producción que adoraron los argentinos y que aún sigue en la cresta de la ola a pesar de los años.

LA NACION