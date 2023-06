El Bailando de Marcelo Tinelli no saldrá desde los estudios de El Nueve: por qué no se llegó a un acuerdo

escuchar

A días de que termine el mes de junio, se acerca la fecha que había planteado como posible estreno para el Bailando 2023 – fines de julio, principios de agosto-. Sin embargo, aún no estaba definido el estudio donde se realizará el Big Show que Marcelo Tinelli conducirá este año en la pantalla de América TV. Finalmente, este viernes, Ángel de Brito contó durante su programa LAM que, finalmente, se decidieron por Estudio Cuyo, ubicado en Martínez, sobre las calles Cuyo y La Paz.

“Confirmado, el Bailando 2023 saldrá desde los Estudios Cuyo. Justamente, donde Mirtha Legrand eligió hacer sus últimos programas. ¿Una señal?”, escribió el conductor de América TV en su cuenta de Twitter.

Ángel de Brito confirmó el lugar donde se realizará la grabación Twitter: @AngeldebritoOk

De esta manera, se descartó la posibilidad que el Bailando 2023 saliera al aire desde los estudios de El Nueve, canal que compite directamente con América, que está ubicado en las calles Conde y Dorrego, en el barrio porteño de Palermo.

Estudio Cuyo se ubica en Martínez, sobre las calles Cuyo y La Paz estudioscuyo

Días atrás, el gerente de El Nueve, Sebastián Rollandi, mostró el interés en esta posibilidad y se refirió al avance de las negociaciones, cuando se le consultó sobre ese desembarco, que incluía el espacio más amplio del canal: el Estudio 8 y la posibilidad de tener motorhomes en los patios internos, para que los participantes y el staff pudieran cambiarse y producirse para el Bailando, como así también de la instalación de baños químicos.

“Si terminamos de completar lo legal, van a entrar en julio, si quieren. A mí, me parece, y se lo dije a él (Tinelli), que es un talento histórico de la televisión argentina. Entonces, si tiene la oportunidad de volver, estando además con mayor responsabilidad en otro canal (como director de programación de América) y, si eso mejora la televisión argentina, nosotros vamos a hacer ese aporte. Creo que esa es la mirada que uno tiene que tener hacia la industria”, alegó Rollandi.

Pero sus dichos quedaron en el olvido, ya que no se llegó a un acuerdo y, por eso, su productor y el canal salieron a buscar otro espacio.

Las razones por las que el Bailando no saldrá desde El Nueve

Si bien se especuló sobre varias razones por las que Tinelli y su equipo no desembarcarán para salir aire desde El Nueve, una fuente directa del canal de aire del Grupo Octubre -una empresa multimedios argentina creada y dirigida por el empresario y sindicalista Víctor Santa María, del cual El Nueve es parte– dio alguna de las razones a LA NACION. “No llegó a cumplir con las garantías económicas requeridas para poder alquilar el estudio, sea desde lo legal y económico, y el Grupo América no quiso ser garante”, aseguró.

El descontento de Beto Casella ante la posible llegada de Marcelo Tinelli a

Cuando hace unas semanas se comentaba que el Bailando iba a salir desde El Nueve, en diálogo con Socios del Espectáculo (eltrece), Beto Casella, conductor estrella de esa pantalla, se refirió con sarcasmo a la posible llegada de Marcelo Tinelli. ̈”Tengo entendido que la gente de La Flia va a baños químicos. Nuestros baños no los pueden tocar, no queremos mezclarnos. Son nuestros baños, nuestro canal”, enfatizó, con cierta ironía el presentador de Bendita.

Finalmente, Bailando se filmará en Estudios Cuyo estudioscuyo

Acto seguido, Casella arremetió: “El programa de Marcelo es quilombero, no sé cómo vamos a convivir”. Y apuntó: “Que ni pise ni él ni nadie que esté ahí curioseando. Son personas no gratas, son okupas. Esto es igual a como que vos vivís en un edificio tranquilo y te caen cuatro bandas de rock, cinco okupas”.

Cómo es Estudio Cuyo

Las instalaciones se encuentran en la calle Cuyo 1811, en la localidad de Martínez, zona norte de la provincia de Buenos Aires. Así, se los describe como alejados del nerviosismo del centro, donde cuentan con tres sets de filmación -Estudio 1, de 1170m2; Estudio 2, de 110m2; y Estudio 3, de 100m2- y producción, amplios estacionamientos, cómodas oficinas, vestuarios simples y en suite, para quien utilice sus estudios.

Con información de Pablo Montagna.

