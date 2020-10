A los 57 años, Demi Moore deslumbra en un singular desfile de lencería

Demi Moore sorprendió a todos después de participar en un desfile de lencería

A sus 57 años y con una figura deslumbrante, Demi Moore sorprendió a todos sus fanáticos en un desfile en el que portó una sensual pieza de lencería negra y dejó al descubierto su impresionante belleza.

La actriz de Striptease participó en el desfile"Savage x Fenty" de Rihanna, que estaba repleto de estrellas y lució un body con encaje y medias de red, que formó parte de la última línea de la cantante. Además, combinó su look con una gargantilla de diamantes, el pelo lacio y un maquillaje difuminado.

El desfile no responde a las formas a las que habitualmente se presentan las pasarelas. En esta ocasión, modelos y bailarines actúan, posan y lucen las prendas en sets que se ambientan según lo que se quiera mostrar. Por ejemplo, en otra de las líneas de Rihanna se utilizó un jardín y un almacén verde lima.

Demi Moore lució una sensual pieza de lencería de la nueva línea de Rihanna Crédito: The Sun

Durante su breve aparición en el desfile, que se transmitió de forma exclusiva a través de Amazon Prime Video, la actriz fue filmada en reposo en un sofá de cuero frente a la modelo Bella Hadid, quien también estaba vestida con ropa interior negra.

Las dos estrellas estaban rodeadas por decenas de bailarines que también llevaban distintas piezas que formaban parte de la última línea de ropa de Rihanna. Entre ese grupo se encontraban varios modelos famosos como Lizzo, Cara Delevingne, Normani y muchos más.

No es la primera vez Moore se anima a expresar su sensualidad. De hecho, hace unos meses atrás lanzó el podcast erótico, "Dirty Diana", en el que propuso hablar de la sexualidad. "Sentimos placer y esa no es una parte rota de nosotros", dijo. Y agregó: "es una parte natural de nosotros y de cómo trabajamos. No es un error, pero no hemos tenido suficiente consuelo para explorar eso".

Demi Moore participó del desfile de Rihanna y sorprendió a todos por su increíble belleza Crédito: The Sun

En este ciclo, Moore es la protagonista y también participa como productora ejecutiva. La actriz da voz al personaje principal, Diana: una mujer atrapada en un matrimonio que no mantiene relaciones sexuales y cuyo escape es grabar las fantasías de otras personas.