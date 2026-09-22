“Fuera de peligro y feliz”: qué se sabe de la salud de Denisse González, la exGran Hermano, y el mensaje completo que publicó en Instagram

La influencer y exparticipante de Gran Hermano Denisse González contó que ya cuenta con un diagnóstico que explica la drástica disminución de plaquetas en su organismo y por lo que se encuentra actualmente en tratamiento.

Denisse González sufre de púrpura trombocitopénica idiopática y lleva adelante un tratameinto para estabilizarse

“Ayer me paré frente a 150 personas a hablar. Mientras lo hacía, no podía dejar de pensar que hace apenas un mes estaba asustada, sin saber qué iba a pasar conmigo. Hoy sigo sin tener todas las respuestas, pero estoy fuera de peligro, feliz de haber encontrado un tratamiento que me está ayudando a estabilizarme y, sobre todo, de poder volver a hacer lo que me gusta”, escribió González en su cuenta de Instagram.

Allí publicó una serie de fotos entre las que se pueden ver momentos de su internación, las personas que la acompañaron en el sanatorio y en su casa, y parte de su actividad actual, una vez iniciado el tratamiento.

La joven había estado internada el mes pasado y se había sometido a una serie de estudios específicos para averiguar la causa de los registros bajos en sus análisis de laboratorio y, paulatinamente, los médicos fueron descartando los cuadros más graves hasta dar con el actual diagnóstico de púrpura trombocitopénica idiopática.

Qué es la púrpura trombocitopénica

González explicó en qué consiste esta enfermedad, los síntomas que la evidencian, y la batería de estudios que debió realizarse para poder dar con el diagnóstico certero y encarar un tratamiento específico.

“La enfermedad consiste en una bajada de plaquetas extrema. Las plaquetas son las que cuando vos te cortás automáticamente se juntan y hace que te cuerpo genere un tapón para controlar las hemorragias. Las personas normales tienen entre 150 y 450 mil plaquetas, yo llegué a tener 1000”, explicó la joven en diálogo con el programa La mañana con Moria.

Allí subrayó que la definición de idiopática de su diagnóstico es porque se desconoce la causa que le provocó la enfermedad.

“Hoy por hoy estoy estable, muy sensible. Me hace mal verme así a mí. Sé que tengo una enfermedad pero no me gusta verme enferma. Yo no soy la enfermedad”, dijo emocionada la joven sobre sus días en el centro de salud.

Entre la causas de la enfermedad se encuentran los medicamentos, una infección, enfermedades autoinmunes, o falta de producción o déficit de vitamina B12.

Denisse González reliza un tratamiento para recuperar el número de plaquetas Capturas Instagram (@denisse_belen_gonzalez)

Los antecedentes de salud que llevaron a Denise González a la internación

“Paso a contarles cómo vengo. Hoy las plaquetas bajaron a 6000 (ayer estaban en 8000). No es la noticia que esperábamos, pero seguimos peleándola y los médicos están encima de todo. Parece que esto viene para un rato más, así que toca tener paciencia y seguir con fuerza. Gracias por preocuparse tanto por mí”, informó la influencer, cuando se encontraba internada en la Clínica Bazterrica en el mes de agosto, luego de un chequeo de rutina, los médicos detectaron que su cuerpo no tenía el nivel de plaquetas normal para un adulto (de entre 150.000 a 400.000).

En ese momento González señaló que durante su estadía, los médicos descartaron los diagnósticos más severos. “La cantidad de días que estuve internada, me pincharon por todos lados todas las mañanas para ir descartando todo este abanico de posibilidades. Gracias a Dios, el abanico se hizo chiquito y muchas cosas feas se fueron descartando”,

“Si notan moretones, puntos rojos o sangrados sin lógica, háganse chequeos generales, escuchen al cuerpo. Yo no me sentía mal, solo me hice mis chequeos anuales y, gracias a un ángel, llegué justito para poder recuperarme”, remarcó.