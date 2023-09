escuchar

Úrsula Corberó y Quim Gutiérrez protagonizaron El cuerpo en llamas, la miniserie de Netflix que relató el proceso de investigación del conocido Crimen de la Guardia Urbana en España, que sucedió en 2017. La ficción, de ocho capítulos de 50 minutos cada uno, se posicionó en los primeros puestos del ranking mundial, con casi siete millones de visualizaciones, desde su llegada al gigante de streaming el 8 de septiembre. En medio del éxito de la producción, Rosa Peral, la principal acusada del caso, apuntó contra la actriz española.

En mayo de 2017, el cuerpo del Mosso d’Esquadra Pedro Rodríguez fue hallado calcinado en un auto en el Pantano de Foix, en Barcelona. Los principales acusados por el crimen fueron los agentes de Policía Rosa Peral, expareja de la víctima, y Albert López, con quien mantenía una relación sentimental.

La mujer, que fue condenada a 25 años de cárcel, enfrentaría una posible sanción a raíz de que la Generalitat señalara las frecuentes entrevistas que ofreció a los medios de comunicación, en medio del documental de Netflix Las cintas de Rosa Peral.

El cuerpo en llamas se estrenó en Netflix el 8 de septiembre y tuvo un gran éxito

“Tuve dudas sobre si tomar el personaje o no, que surgieron del respeto que me daba interpretar a alguien basado en una persona real”, expresó previamente Úrsula Corberó, en diálogo con Cadena SER. Y añadió, sobre Rosa Peral: “Es una persona no normal y tóxica, con inseguridades, dualidades y mucha ambición”.

Rosa Peral apuntó contra las declaraciones de la actriz española, en medio del éxito de la miniserie de Netflix. “Dime, ¿en qué momento se me juzgó por tóxica o no tóxica? No hay una sentencia en la que se me condene por eso”, expresó la acusada por el homicidio de Pedro Rodríguez, en diálogo con Carlos Quílez en Y ahora Sonsoles, desde el Centro Penitenciario Mas d’Enric.

Albert López y Rosa Peral fueron condenados por el homicidio de Pedro Rodríguez

Y agregó: “Yo ya tuve un juicio y tengo una condena. Lo que quiero pedir es que me dejen cumplir la que se me puso y no la que me ponga una serie”. En tanto, Peral, que nunca confesó el crimen de su expareja mientras las investigaciones concluyeron que fue una de las autoras, reiteró su inocencia. “Yo no maté a Pedro. Lo dije una y mil veces y lo seguiré repitiendo. No voy a dejar de luchar por algo que no considero justo. La sentencia no es justa”.

La historia real detrás de El cuerpo en llamas, la miniserie de Netflix

El 4 de mayo de 2017, el cuerpo de Pedro Rodríguez fue hallado calcinado dentro de un auto en el Pantano de Foix, en Barcelona. La principal sospechosa fue Rosa Peral, la pareja de la víctima y con quien convivía junto a las dos hijas de ella, fruto de su matrimonio anterior. También se situó en el ojo de mira Albert López, compañero de Policía de Peral y con quien mantenía una relación de amantes.

El cuerpo en llamas se estrenó el 8 de septiembre NIL VENTURA/NETFLIX

En medio de la investigación, Peral fue condenada a 25 años de prisión y López, a 20. Mientras ella cumple sentencia en el Centro Penitenciario Mas d’Enric, en Tarragona, tras ser trasladada en varias ocasiones de cárcel; Albert mantuvo un perfil bajo en los seis años que permanecieron entre rejas.

Rosa Peral y Albert López fueron condenados por el homicidio de Pedro Rodríguez Archivo