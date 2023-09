escuchar

Se podría decir que, desde siempre, la vida de Carmen Barbieri es conocida por todos. Su popularidad, debito a sus papeles en el teatro de revista o por su rol como conductora, la convirtieron en un personaje famoso. Por esa razón, se generó mucha expectativa luego de que revelara que el amor estaría cerca de tocar su puerta. Sin embargo, sus ilusiones se desmoronaron rápidamente e hizo mea culpa por la actitud que tuvo, que la habría llevado a que no se concretara esa esperada cita.

Rosario fue el reciente destino de Carmen Barbieri en el marco de su gira teatral. Y fue en aquella localidad que la artista pasaría un especial momento al concretar una cita con un productor teatral, tal como ella misma lo informó en una entrevista para Intrusos (América). Respecto a quién es el hombre en cuestión, prefirió resguardar su identidad. “Lo conozco hace mucho tiempo, es del medio y lo quiero. Es un productor importante, pero no lo voy a decir”, indicó.

Carmen Barbieri reveló que tendría una cita en Rosario

“Es mediano, no es ni alto, ni bajo. Es joven como yo, ronda los 60 años y es morocho. No sé su signo, tampoco sé el de mis mejores amigos. Me gusta porque es una persona muy derecha, es exitoso en lo que hace, porque es trabajador”, detalló sobre con quien compartiría una cita, pero sin dar su nombre, lo que generó una gran especulación sobre la identidad del hombre que se lleva todos los halagos de la reconocida estrella.

Los días pasaron y mucho se especuló sobre el fin de semana de amor que iba a tener la también conductora. Sin embargo, nada salió como lo planeó: el hombre no se presentó a la cita. “No vino. Yo pregunté por qué no vino. Porque dice que le daba vergüenza, que no sabía. Además, todos lo conocen. Pero era a cenar, que vea el show, cena y después se va a su casa”, reveló tras ser consultada por sus compañeros de Mañanísima (Ciudad Magazine) por su fin de semana, que incluiría un momento muy especial.

Carmen Barbieri habló sobre la cita fallida que tuvo

Ante este panorama, Barbieri se limitó a asegurar que a partir de esto, compartiría solo una amistad con el hombre en cuestión. “Es un amor, es un caballero, pero ya está, porque yo lo esperé el fin de semana”, indicó, al mismo tiempo que reveló que no habló con él, ya que el encuentro lo había pautado su productor con él, aunque ella lo esperaba.

Pese a querer dar por finalizado el tema, Estefanía Berardi la cuestionó ya que le aseguró que si realmente ella quería verlo le hubieses escrito, alentándola a que tome nuevamente la iniciativa. “No iba a venir porque yo soy muy charlatana, ya conté todo, que me iba a encontrar con él y él no quiere que yo cuente. La cag...é yo, tengo yo la culpa”, indicó Barbieri, al señalar que la equivocación fue de su parte, al hacer pública la situación.

Aún no se dio a conocer el nombre del hombre en cuestión y todo indicaría que el vínculo no se desarrollará, pese a las ilusiones de la vedette. Cabe recordar que desde su separación de Santiago Bal en 2011, no se le conoció una pareja formal. Pero fue en 2021 que enfrentó rumores de romance con el actor Alberto Martín. A pesar de mostrarse muy unidos, no blanquearon su vínculo y actualmente ambos están solteros. Por el momento, el nombre del hombre de la cita fallida aún es un misterio.