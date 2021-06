Desde Miami, Yanina Latorre estalló de furia contra Alberto Fernández por las nuevas restricciones para el ingreso al país

En Miami desde el 7 de junio y con su familia completa, la panelista de Los Ángeles de la Mañana (eltrece), Yanina Latorre, estalló contra el gobierno nacional por las nuevas medidas dispuestas para aquellos que regresen del exterior y, como es común en ella, utilizó las historias de Instagram para hacer su descargo. “A un hotel o a un aguantadero a hacer la cuarentena no voy a ir”, aseguró la mediática, quien también apuntó contra los hisopados en Ezeiza y le habló directamente al presidente de la Nación, Alberto Fernández. “Hacé algo, macho, pero lo que estás haciendo es al revés”, le comentó.

“Todo el mundo está mejorando, está abriendo, acá hay una vida, les juro. Vienen a Miami, la gente usa barbijo, están vacunando, hisopados, pero no es lo que estamos viviendo en Buenos Aires, la psicosis de la gente, no digo lo de los casos. Acá hay una vida normal, a nosotros nos tienen como ganado”, comenzó.

“¿Cómo yo voy a ir a un hotel a pagármelo?”

“Ahora Alberto pretende que cuando llegue yo, después del 1 de julio hasta no sé cuanto, que la gente vaya a hoteles, 10 días de cuarentena. Pero, ¿qué se cree? Es anticonstitucional. ¿Cómo yo voy a ir a un hotel a pagármelo? Ni que me sobre, ni que tenga, ni que me lo regalen. ¿Estamos todos locos? ¿Qué son estas cosas? En lugar de vacunar a la gente, mejorar todo, y ponerse a laburar, ¿se la agarran con nosotros porque viajaste?”, agregó.

Desde este viernes, la administración nacional fijó un cupo para ingresar al país de 600 pasajeros diarios y determinó que quienes regresen desde el exterior entre el 1 de julio y el 31 de agosto estarán obligados a aislarse en los lugares que determinen los gobiernos provinciales y de la Ciudad, durante 10 días, contados desde el testeo realizado en el país de origen. Sin embargo, los propios viajeros deberán abonar el costo de dicha estadía.

Con respecto a ello, Latorre siguió: “Los que estamos acá hace un tiempo tenemos que volver. ¿Ahora nos van a empezar a cambiar y a cancelar los vuelos? ¿Y si la gente acá no se puede quedar? ¿O no tiene plata para pagar el hotel? ¿Qué es este gobierno que tenemos?”.

Además de criticar ferozmente las decisiones nacionales, Latorre también comparó a la Argentina con Uruguay. “Allá cerraron cuando había que cerrar, se pusieron firmes cuando tenían que ponerse firmes, y no tranzaron con todos los gremios como hicieron ellos [por el gobierno nacional], que van abriendo lo que les conviene a ellos y a sus amiguitos empresarios”.

A pesar de haber admitido solo leer Twitter y no los sitios de noticias -por lo que pidió a sus seguidores que le confirmen la información-, Latorre comentó: “Los que estamos acá nos quedaremos a vivir, no sé, lo pagará Alberto, nos mandará una vianda”.

“¿Cómo te van a meter ellos en un hotel? Me van a llevar obligada”

La restricción por la que se mostró más disgustada la esposa del exfutbolista Diego Latorre y madre de Lola y Dieguito fue aquella que dispone la cuarentena en hoteles, luego de arribar al país desde el exterior, a la que consideró “anticonstitucional”.

“¿Estamos todos locos? ¿Cómo te van a meter ellos en un hotel? Me van a llevar obligada. ¿Ustedes se creen que la gente se va a subir y va a ir? Yo me voy a ir a mi casa como dé lugar, me atrinchero, me desnudo y rompo todo, y así va a hacer todo el mundo”, aseguró, y contó que tanto su marido, como su hija, ya tuvieron Covid-19 y que toda la familia está vacunada.

Por ello, aseguró que no hará el aislamiento en un hotel y que se pondrá en cuarentena en su casa, como realizó en otras oportunidades. “Los famosos todo lo tenemos que hacer, pero es verdad que la gente no hace la cuarentena. Yo lo entiendo, pero yo no voy a pagar los platos rotos porque los otros se escapan. No es mi caso, siempre hice la cuarentena, siempre cumplí. Entonces no, macho”, sostuvo Latorre quien, en todo caso, pidió mayores controles internos y acciones de concientización dirigidas a la población.

“Basta de la truchada, porque está todo lleno de truchada. Yo a un hotel o a un aguantadero a hacer la cuarentena no voy a ir. Estoy indignada. Además en el Gobierno tendrían que dar un poquito más el ejemplo, que no lo están dando. Vacunatorios vip, viajes, cada uno ahí hace lo que se le canta, entonces no pretendan que nosotros cumplamos”, aseveró.

A principios del aislamiento en el país, durante la primera ola de coronavirus, Latorre contó en vivo el intercambio de WhatsApp que tuvo con el presidente Fernández en relación con el permiso para circular que se había impuesto en nuestro país. “Si te paran, decí que vas de parte mía”, le había dicho, en ese entonces, el primer mandatario.

Ahora, la panelista le dirigió una parte de su mensaje. “De mi amigo Alberto me contaron que fue a Córdoba y lo lincharon, que nadie lo aplaudió, ni lo recibió bien. Entonces, Albertico, desde este humilde rol de ciudadana y votante, que no te voté y no te votaría, hacé algo, macho. Pero lo que estás haciendo es al revés”, dijo Latorre, en referencia con las distintas protestas que hubo en Córdoba esta semana, durante la primera visita a la provincia de Fernández como presidente.

Los hisopados en Ezeiza: “Es un negocio y una matufia”

En su serie de historias, la mediática tampoco se mostró conforme con los hisopados que les realizan a los viajeros al llegar a Ezeiza. “Cuando llegás vos estás hisopada -en el caso mío, o de cualquiera que está volviendo de Miami, volvemos vacunados con Pfizer, Johnson o Moderna- y te hacen otro hisopado, dos lucas y media, que es un negocio y una matufia los hisopados en el aeropuerto. Te tratan como ganado, que si no tenías Covid te lo agarrás ahí porque están todos hacinados en un cuarto y te llaman por un altoparlante”, comentó Latorre y agregó: “Es robar. Te hisopan, dos lucas y media, imaginate el pibe la guita que está haciendo, el dueño de ese hisopado. Dámelo a mi, millonario en una semana con los vuelos que hay”.

Por último, cerró: “Ahora salen todos los pelotudos ‘quedate, quedate’. Sabés cómo me quedaría. Vos quedate allá, mirame, y yo la sigo pasando bomba”.

LA NACION