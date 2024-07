Desde una internación, hasta un escándalo con sus empleados: el mal momento de Benito Fernández

Escuchar

Esta noche, en LAM (América TV), una noticia sobre Benito Fernández sorprendió a todos los presentes en el estudio. Según informaron, el reconocido diseñador estaría al punto de la quiebra, ya que no podría solventar las indemnizaciones de sus empleados, por lo que enfrentaría varias causas judiciales.

Benito Fernández a un paso de la quiebra Captura de pantalla

“Benito Fernández está teniendo muchos problemas económicos. Es uno de los grandes referentes de la industria de la moda, un genio, supertalentoso, súper buen tipo”, comenzó diciendo Ángel de Brito, y continuó: “Ahora no sé si fue la crisis, pero hay varias situaciones judiciales y otras no judiciales complicadas con los empleados”.

En ese sentido, se refirió a las amenazas que recibe de sus empleadas, quienes esperan cobrar lo que les corresponde. “Cerró un local, quedó otro, algunos denuncian amenazas, que no les pagan. Quisimos hablar con Benito, con su hijo, con su gente de prensa, pero nadie contesta nada. Estamos hablando de un número uno de la moda”, señaló el conductor.

Por su parte, Yanina Latorre comentó que, debido a la situación, el modisto permaneció un día internado: “El lunes fue a comer con Sole Solaro, el martes tenía otra comida y se bajó. Dicen que la semana pasada estuvo un día internado”.

En los videos que circularon, se puede ver a una de las empleadas decir angustiada: “Es mi lugar de trabajo, no lo puedo abandonar hasta que no me des un papel”. Al escucharla, Lucas, el hijo del empresario, le responde: “Ya te vas de mi casa (...) No me importa lo que digan tus abogados (...) Ya no es más tu lugar de trabajo, te lo dejé clarísimo”.

Al final del programa de América, Ángel de Brito volvió a retomar el tema con nueva información que le llegó y, según expresó, la vendedora que aparece en el clip que mostraron al aire fue detenida por la policía. “Veíamos un video en donde el hijo de Benito Fernández tenía una discusión con una de sus empleadas. Hoy pasó a mayores y me cuenta: ‘esa chica que viste discutir con Lucas, la hizo llevar detenida. La metieron en un patrullero y se la llevaron del local’”, contó el periodista.

Además, agregó que el diseñador se habría gastado la seña de algunos vestidos de novia que tenía encargados y que sus clientas están llamando sin obtener respuesta hasta el momento.

LA NACION