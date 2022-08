“Siempre soñé con ser abuelo”. Benito Fernández presenta a Fermín, su primer nieto, que nació el 18 de agosto

De ahora en adelante, cada 18 de agosto, Benito Fernández (62) recordará que su vida cambió para siempre y de la mejor manera. “Siempre soñé con ser abuelo, es de esos deseos que tengo en el corazón desde hace años. Y ahora que se cumplió, ya lo vivo como una experiencia maravillosa”, le confiesa a ¡HOLA! el diseñador de moda, que el jueves pasado debutó en su papel con la llegada de Fermín, primogénito de su hija Marina y de su yerno, Gonzalo Zimmerman.

“¡Que me llame como quiera! Abu, Abue, Benito… Me da igual, voy a dejar que suceda de manera natural”, opina el diseñador.

“Estaba muy ansioso. Los días previos estuve cerca de mi hija, acompañándola y disfrutándola. Y cuando nació Fermín fue una alegría enorme que estuvieran los dos bien, y que el parto fuera natural, como quería Marina. Conocerlo fue una alegría, pero cuando me lo puse en el pecho y se quedó dormido, sentí que me renovaba la magia”, agrega.

Pura felicidad, la diseñadora Marina Fernández Durand y su marido, Gonzalo Zimmerman, reciben a su hijo, que los hizo debutar como padres.

El bebé nació en el sanatorio Otamendi, con el doctor Miguel Cogorno, y además de la partera, Alejandra Garibotto, también participó María Durand Cordero, tía de Marina, instrumentadora quirúrgica. Sobre cómo imagina que lo llamará Fermín y su abuelazgo de la nueva era, Benito apunta: “¡Que me llame como quiera! Abu, Abue, Benito… Me da igual, voy a dejar que suceda de manera natural. Tengo la certeza de que voy a ser lo más cariñoso que pueda y que le voy a dar todo mi amor. Quisiera que se vaya generando esa unión y complicidad que me imaginé toda la vida”, cierra Benito, que seguramente en un rato hará un alto en su agenda para visitar a su nuevo gran amor.