Benito Fernández recordó el insólito momento que vivió junto a Marcela Tinayre en los Martín Fierro

Las ceremonias de premiaciones se encuentran entre los eventos preferidos tanto de la audiencia como de quienes forman parte del mundo de los medios y del espectáculo. Esto se debe no solo a que durante los mismos se reconoce el talento y el arduo trabajo de las celebridades, sino que dichas noches suelen ser el escenario de duras peleas, emotivos discursos e impensados accidentes. Los Martín Fierro 2022 no fueron una excepción a esta regla y, en diálogo con La pu** ama (América), Benito Fernández compartió algunos de los más cómicos detrás de escena y recordó el insólito intercambio que tuvo con Marcela Tinayre.

El domingo por la noche y tras dos años de no celebrarlo debido a la pandemia, las estrellas se reunieron para los Martín Fierro. La esperada fecha tuvo lugar en el Hotel Hilton de Puerto Madero y dejó una larga lista de ganadores, perdedores y momentos inolvidables. El reconocimiento a la conducción de Juanita Viale, el incidente de vestuario de Jessica Cirio, el apasionado beso entre Lali y Mariana Genesio Peña y un memorial que dejó a más de uno con lágrimas en los ojos fueron solo algunos de ellos.

Aunque esos fueron los que lograron captar las cámaras, lo que ocurrió alejado de las mismas es quizás mucho más interesante e intrigante. Con el fin de brindar detalles inéditos y saciar la curiosidad de los televidentes, Benito Fernández se sentó en el sillón del ciclo conducido por Florencia Peña dispuesto a hablar de todo. Luego de saludar a los presentes, dio inicio a su entrevista con una cómica anécdota.

“Yo siempre fui a acompañar a alguien y fue la primera vez que iba ternado. Me hice fotos con todos y lo que le pasó a Jesica Cirio me enteré a los pocos minutos”, comenzó, emocionado y enérgico como siempre. Y continuó: “En la fiesta la fui a saludar a Mirtha (Legrand) y me hice fotos con todos. Estaba Marcela que se le había caído un broche de esmeraldas y brillantes. ¡Se le cayó al piso y lo encontró de pedo!”. Al parecer, la preocupación de la conductora se debía a lo costoso que era el objeto en cuestión.

“Me dice: ‘Benito ayudame’. Y yo estaba re borracho. Veía un cascote verde con brillantes. La aconsejé bien: le dije que lo guarde porque si se lo abrochaba, con el pedo que tenía, lo iba a perder de nuevo”, recordó y desató una ola de carcajadas en el estudio. A pesar de las copas de más, logró encontrar el prendedor y se lo devolvió a la angustiada dueña.

Pasado el divertido relato, continuó con los detalles de una noche que -para él- terminó de manera catastrófica. “Estaba tan tomado que me olvidé del after. Era tal mi estado que no sabía cómo llegar al cuarto. Llamé (a la recepción) y pedí que me despierten. No tenía pensado quedarme a dormir, pero me quedé”, acotó, tentado de la risa. Una vez narrada su experiencia personal, habló desde su lugar de experto en moda y dio su opinión sobre los looks que se vieron durante la noche.

“Mucho brillo, parecía que el dress code decía ‘brillos’ porque todo, desde sacos, pantalones, polleras, tops, todo con brillos. En el make up, piedras pegadas en los maquillajes, purpurina”. Y terminó: “Se ve como que veníamos reprimidos y esto del brillo hizo que saliera esa oscuridad que tuvimos durante dos años”.