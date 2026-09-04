Día de la Secretaria: cinco películas para ver este fin de semana que las tienen como protagonistas

El Día de la Secretaria se celebra cada 4 de septiembre en la Argentina como una fecha dedicada a reconocer el trabajo de quienes desempeñan tareas de organización, asistencia y gestión en empresas, organismos e instituciones. La jornada también busca concientizar acerca de la necesidad de equidad en este rubro.

En el cine, las secretarias y asistentes también ocuparon un lugar destacado y fueron protagonistas de historias de amor, ambición, conflictos laborales y crecimiento personal. Desde una joven que llega a una de las revistas de moda más importantes de Nueva York hasta una empleada que decide cambiar su vida, estas cinco películas pueden ser una opción para disfrutar durante el fin de semana:

1. El diablo viste a la moda (2006)

Tráiler de El diablo viste a la moda

La película protagonizada por Anne Hathaway y Meryl Streep sigue a Andrea Sachs, una joven periodista que consigue trabajo como asistente de Miranda Priestly, la exigente editora de una de las revistas de moda más importantes de Nueva York. Lo que al principio parece una oportunidad laboral se convierte en un desafío permanente, marcado por las exigencias de su jefa, los horarios extensos y la presión por adaptarse a un mundo que desconoce. Mientras intenta conservar su identidad, Andrea descubre cuánto está dispuesta a cambiar para alcanzar el éxito profesional.

Dónde verla: está disponible en Disney+.

2. La secretaria (2002)

Día de la Secretaria: cinco películas inolvidables que las tiene como protagonistas

La secretaria es una comedia que sigue a Lee Holloway (Maggie Gyllenhaal), una joven recién salida de un hospital psiquiátrico que consigue trabajo en el bufete del misterioso y exigente abogado E. Edward Grey (James Spader). Lo que empieza como una estricta relación laboral en la oficina se transforma rápidamente en un romance atípico basado en la dominación y la sumisión.

Dónde verla: disponible en Amazon Prime Video.

3. Amor a segunda vista (2002)

Tráiler de Amor a segunda vista

Sandra Bullock y Hugh Grant protagonizan esta comedia romántica en la que Lucy Kelson es una brillante abogada que trabaja como asesora y mano derecha de George Wade, un millonario acostumbrado a depender de ella para tomar prácticamente todas sus decisiones. Cansada de que su vida gire alrededor de su jefe, Lucy decide renunciar. Sin embargo, la distancia entre ambos comienza a modificar la relación y abre la puerta a sentimientos que ninguno de los dos esperaba.

Dónde verla: disponible en Amazon Prime Video.

4. Jerry Maguire: Amor y Desafío (1996)

Tráiler de Jerry Maguire: Amor y Desafío

Tom Cruise interpreta a Jerry Maguire, un representante deportivo que pierde su trabajo después de cuestionar las prácticas de la empresa donde trabaja. Cuando decide comenzar de cero, cuenta con pocos recursos y un único cliente dispuesto a seguirlo. En ese nuevo camino aparece Dorothy Boyd, interpretada por Renée Zellweger, una empleada de la compañía que decide acompañarlo y termina convirtiéndose en una pieza fundamental de su proyecto personal y profesional. La película combina romance, drama y una historia de superación.

Dónde verla: disponible en HBO Max.

5. La propuesta (2009)

Tráiler de La propuesta

Sandra Bullock interpreta a Margaret Tate, una exigente editora que enfrenta la posibilidad de ser deportada de Estados Unidos. Para evitarlo, le propone a su asistente Andrew Paxton, interpretado por Ryan Reynolds, que se case con ella. Aunque inicialmente acepta por conveniencia, el plan los obliga a pasar tiempo juntos y a conocer aspectos de sus vidas que hasta entonces desconocían.

Dónde verla: está disponible en Disney+.

Cabe destacar que existen muchas otras películas que tienen a secretarias, asistentes y empleados de oficina entre sus personajes principales. Esta selección reúne solo algunas de las historias más destacadas y reconocidas que retrataron a estos personajes desde diferentes perspectivas, y que pueden ser una opción para disfrutar durante este fin de semana.