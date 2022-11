Diego Brancatelli habló del problema de salud que enfrenta: “Estoy obligado a dejar de hacer cosas”

escuchar

Días atrás, Diego Brancatelli y Santiago Maratea protagonizaron un tenso episodio que tuvo su origen en las redes sociales. Todo comenzó con un ida y vuelta en Twitter, donde ambos cruzaron acusaciones sobre la solidaridad y el rol del estado, donde ninguno escatimó en insultos. El lunes, el periodista volvió a referirse al tema en Argenzuela (C5N) e hizo una fuerte revelación sobre un problema de salud que padece.

Durante el último tiempo la popularidad de Maratea fue en aumento gracias a sus exitosas campañas solidarias. Tras confirmar que su fundación había sido reconocida como tal, anunció que para celebrar iba a proponer cuestiones por las cuales podría salir a “pasar la gorra”. Estas eran: juntar dinero para ir a un festival en otro país, ayudar a pagarle a una de las personas que trabaja con él y terminar de abonar una mesa que compró para la fundación de un valor de dos millones y medio de pesos.

Diego Brancatelli apuntó contra Santiago Maratea (Foto: Twitter @diegobranca)

Esto generó la indignación de Diego Brancatelli, quien escribió en Twitter: “Santi Manotea. Un crack. El problema son los que aportan”. Por su parte, el influencer no se quedó callado y le respondió: “Branca, amigo, vivís del estado y con la plata que te robas no podes ni poner un negocio que se te funde porque estás destinado al fracaso”. Para cerrar agregó: “El éxito más grande de tu carrera es que yo te responda este tuit”.

El cruce continuó tanto en las redes como en la televisión y un par de días después, desde Argenzuela (C5N) el periodista volvió a apuntar contra Maratea y fue contundente: “Me parece un crack. No lo entiende, piensa que lo estoy cargando, yo quiero ser como él. Lo admiro. Es que sin laburar, sin saber qué hace, sin saber qué talento tiene, pasa la gorra y recauda guita”. A su vez, volvió a repasar las palabras que escribió el influencer sobre él y las respondió: “No vivo del estado, él vive de la plata de la gente. Yo me la gano y muy bien. Me está acusando de ladrón, cuestión que tendría que demostrar. Yo tendría que mandarle una carta a documento, que él demuestre que yo robé porque ‘fundiste un supermercado’”.

La picante respuesta de Santiago Maratea a Diego Brancatelli (Foto: Twitter @santumaratea1)

Brancatelli: “Tengo un problema de salud”

Sin embargo, tras esto, el panorama cambió y sus palabras dieron un giro rotundo: “Un día, en la radio, cuando tenga más tiempo, voy a contar por qué mi vida, este año, decidí hacer un montón de cosas”. Acto seguido, se dispuso a ampliar un poco más sus dichos y se refirió a una cuestión personal que lo interpela. “No es porque me fundí, porque si no, no podría ir a Qatar. Tengo un problema de salud, serio. Tengo que dejar de hacer cosas. Estoy obligado. Quiero vivir, quiero vivir más tiempo y me obligaron a dejar actividades”, contó.

Diego Brancatelli se refirió al problema de salud que padece

En esta misma línea continuó: “Dejé el supermercado, dejé la cervecería, dejé el laburo en Pilar. Dejé un montón de cosas para dedicarme a mis hijos y a mi familia. Y un tarado como este no va a venir a decir ni que robo, ni que me la gano del Estado, ni que fundí un supermercado. Yo ya lo expliqué si después él lee y repite como un loro...”.

Para cerrar, Brancatelli le habló directamente a Santiago Maratea: “Cuando quieras nos sentamos y te cuento también qué problema tengo para que un supermercado ni una cervecería no me haga mala sangre”. Para rematar y finalizar el tema se refirió al trabajo que tuvo en el Estado y sentenció: “Cuando quiera le enseño que es realmente comprometerse con el prójimo”.

LA NACION