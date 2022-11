Santiago Maratea y Diego Brancatelli cruzaron acusaciones sobre solidaridad y el rol del Estado

escuchar

Si hay algo que tienen las redes sociales es que nada pasa desapercibido, y una palabra, un posteo o un Me Gusta, pueden desatar verdaderos escándalos. Esto fue lo que sucedió recientemente con un fuerte ida y vuelta entre un influencer y un periodista que tuvo lugar en Twitter. ¿Quiénes fueron los protagonistas? Nada más y nada menos que Santiago Maratea y Diego Brancatelli que se sacaron chispas y cruzaron acusaciones sobre la solidaridad y el rol del estado: “Santi Monotea” y “Brancatelli fracasado”.

El influencer se caracteriza por usar sus redes sociales para llevar adelante campañas solidarias. A lo largo del tiempo logró juntar sumas millonarias para ayudar a distintas personas o asociaciones. Sin embargo, en las últimas horas tuvo un intenso cruce con Brancatelli, precisamente por sus colectas. ¿Qué sucedió? Tras hacer un importante anuncio sobre su fundación, anunció que para celebrar iba a proponer cuestiones por las cuales podría salir a “pasar la gorra”.

Diego Brancatelli apuntó contra Santiago Maratea (Foto: Twitter @diegobranca)

Pero, los motivos que mencionó eran cuestiones personales. Diego Brancatelli se cruzó con la información y decidió expresar su opinión a través de un posteo en Twitter. “Santi Manotea. Un crack. El problema son los que aportan”. Con esto no solo cruzó a Maratea, sino también a aquellas personas que contribuyen con las campañas que realiza en las redes. Y, como era de esperarse, sus palabras encendieron la polémica.

Por su parte, Maratea no se quedó callado y horas más tarde salió a responderle por la misma vía y con un picante mensaje. “Branca, amigo, vivís del estado y con la plata que te robas no podes ni poner un negocio que se te funde porque estás destinado al fracaso”, tuiteó. Mientras que para cerrar sostuvo: “el éxito más grande de tu carrera es que yo te responda este twitt”.

La picante respuesta de Santiago Maratea a Diego Brancatelli (Foto: Twitter @santumaratea1)

Sin embargo, el entredicho no terminó ahí porque, Santiago decidió redoblar la apuesta y también compartió la publicación en sus historias de Instagram, a la que acompañó con otra polémica frase. “¿Viste cuando te despertás en la mitad de la noche a mear? Bueno, me pasó y sin querer le meé la cara a Brancatelli”, sostuvo junto a una foto suya con el torso descubierto y una taza en la mano.

Santi Maratea cruzó a Diego Brancatelli tras sus dichos (Foto: Instagram @santimaratea)

Pero, ¿cuál fue el motivo por el cual Brancatelli cruzó a Maratea? Todo comenzó cuando el influencer contó que su fundación D&D fue reconocida como tal. “Es una emoción muy grande para mí, más grande lo que puedo dimensionar”, reconoció. Fue entonces cuando decidió plantear motivos por los cuales podría pasar la gorra para celebrar. El primero era para viajar al Lollapalooza en otro país, el segundo para pagar el sueldo de la primera empleada de la D&D y el tercero para terminar de abonar la primera mesa de la fundación que le “salió muy cara”.

Santi Maratea compartió con sus seguidores el éxito de su fundación

“La pagué dos millones y medio de pesos aproximadamente”, reconoció y rápidamente advirtió: “Por favor, no me vengan con ‘Santiago, ¿cómo gastaste eso en una mesa? Hubieras comprado una más barata’. Chicos, no entendieron nada, es la mesa de la D&D, de la fundación que será más grande que Google. ¿Quieren poner una mesa de pino? No me ofendan, respeten”. A su vez, aseguró que es de “una gran madera” y que como es la primera mesa “tiene que ser para 15 personas y que resista todo”.

