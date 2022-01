Diego Brancatelli reveló que contrajo coronavirus por segunda vez en un año

El periodista Diego Brancatelli confirmó este lunes a través de sus redes sociales que contrajo coronavirus por segunda vez.

Anoche empecé con síntomas.

La pasé feo.

Amanecí peor.

Por eso no dudé, me hice el testeo y

el resultado fue POSITIVO.



Aislado de la familia.

Deseando que esta vez las vacunas hagan efecto y no la pase tan mal.



A cuidarse todos!



VACUNATE !!!!!



No regales tu vida.

🇦🇷✌ — Diego Brancatelli (@diegobranca) January 17, 2022

Su primer contagio

La primera experiencia del periodista con el virus tuvo lugar en mayo de 2021, cuando debió ser internado en el Sanatorio de la Trinidad tras desarrollar una neumonía bilateral.

A causa de ese cuadro, debió permanecer cinco días hospitalizado. “Me levanté con fiebre, transpirado y mareado. Estaba agitado, no tenía aire. Agarré el auto y fui al hospital de Capilla. Siempre me traté en hospital. Me hacen una tomografía y el doctor sale más pálido que yo: tenía una neumonía bilateral”, recordó el periodista tras su externación en diálogo con Paulo Vilouta.

“Tuve mucho miedo, porque todos los que me enteraba que se morían era por neumonía bilateral. Lo que más extrañás es lo que menos valorás cuando estás bien. Deseaba venir al canal para discutir con ustedes”, sostuvo en ese momento.

Diego Brancatelli habló en Instagram sobre su nuevo contagio de coronavirus

Tal vez por eso, Brancatelli expresó ahora, a través de sus Stories de Instagram, su deseo de transitar de mejor modo la enfermedad. “Espero que las vacunas eviten que la pase mal”, expresó.

Informe de Pablo Montagna