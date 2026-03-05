Una frase del periodista Diego Brancatelli sobre el gendarme Nahuel Gallo —secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro— desató la indignación de la senadora libertaria Patricia Bullrich el miércoles por la noche. Durante un programa en C5N, el panelista expresó, en una crítica al Gobierno: “Después de ver cómo está la Argentina, capaz [Nahuel Gallo] elige quedarse en El Rodeo”.

Gallo, quien estuvo 448 días detenido en la cárcel de El Rodeo I en Venezuela y fue liberado por una gestión secreta de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) el último domingo, se quebró en conferencia de prensa ayer por la tarde y optó por no revelar lo que sufrió durante su reclusión. “El Rodeo I es un lugar de bastantes torturas psicológicas y no muy grato para contarlo en estos momentos”, manifestó.

La frase de Brancatelli sobre Nahuel Gallo que desató la indignación de Patricia Bullrich

Horas más tarde, Brancatelli habló al respecto en el programa Argenzuela, conducido por Rial, y lanzó una frase que fue repudiada tanto por el conductor como por el resto de sus compañeros del panel. "Si hubiera sabido que como cabo de Gendarmería iba a ganar 700 lucas ($700.000) —después de escuchar al Presidente [Javier Milei] el domingo y ver cómo está la Argentina—, no sé si no preferiría quedarse en El Rodeo, ¿no?”, dijo, irónico.

Ante esto, Rial le respondió: “No. ¿Vos te creés que está pensando en la guita? Un tipo que está ahí lo único que quiere es salir en libertad”.

Minutos más tarde, Bullrich, que recibió en Ezeiza al gendarme tras aterrizar en el país el lunes por la madrugada, repudió los dichos de Brancatelli e ironizó: “Hay que llevarlo [al periodista] en el mismo avión a El Rodeo y que se quede 448 días a ver si es mejor eso que vivir en la Argentina libre”.

En esa misma línea, con enojo, agregó: “Si él dice que es mejor eso, que haga la experiencia. Los argentinos pueden estar en libertad; compararlo con una cárcel es una barbaridad, los argentinos no vivimos así”.

Las palabras de Gallo

La frase de Brancatelli llegó horas después de la conferencia de prensa que brindó Nahuel Gallo dos días después de su llegada al país luego de más de un año detenido en una cárcel del régimen chavista.

“Recibí bastante tortura psicológica; no es muy grato para contar ahora”, dijo Gallo con la voz entrecortada. Aludió a su “fortaleza mental” y a su hijo Víctor como antídotos para soportar el encierro. Reclamó a los organismos internacionales la liberación del resto de presos políticos extranjeros, unos 24, según precisó. “No se olviden del Rodeo; no podemos mirar para otro lado”, dijo.

Ayer Nahuel Gallo habló de su detención en Venezuela Soledad Aznarez

Contó que “no podía recibir visitas ni llamadas” y, en una de las pocas alusiones políticas, destacó: “Fuimos fichas de cambio, y eso es feo”. Volvió a quebrarse cuando dijo que seguiría “encerrado hasta que no liberen” al resto de los extranjeros, detenidos en la cárcel donde pasó la mayor parte de su cautiverio.