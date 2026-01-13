Brancatelli arrinconó a un funcionario de Pinamar por los cuatriciclos y la respuesta lo dejó sin palabras
En medio del debate por los accidentes entre camionetas y UTVs en las playas, el panelista de A la Barbarossa (Telefe) mantuvo un tenso cruce con el Secretario de Gobierno local
En medio de un debate este martes a la mañana en el ciclo A la Barbarossa (Telefe) sobre el accidente que dejó a Bastián, un niño de 8 años, en estado crítico tras un choque frontal entre un UTV y una camioneta en los médanos de La Frontera, se produjo un fuerte cruce entre Diego Brancatelli y el Secretario de Gobierno de Pinamar, Francisco Montes.
El funcionario explicaba qué habían hecho desde el municipio para intentar frenar las convocatorias que hay de camionetas 4x4, cuatriciclos y UTVs en la playa más alejada de Pinamar, conocida como La Frontera, y donde año a año se registran accidentes.
En medio de eso fue que Brancatelli no ocultó su indignación y calificó la situación como una “farsa de hipocresía”. “¿Cómo podemos cortar con todo esto cuando se promociona como una de las actividades principales para Pinamar, para Cariló, para toda la zona, el Enduro del Verano?”, cuestionó y aseguró que el evento fomenta que miles de personas asistan con sus vehículos a “cancherear con el rugir de los motores” y realizar maniobras peligrosas como “willys” en plena vía pública. “¡Es obvio que se te va a llevar la ciudad de todos estos irresponsable amantes de la ciudad que se creen Colapinto!“, continuó.
El panelista se refería, así, a la 31° edición de esa convocatoria, que se desarrollará a fin de mes y que convocará, según la propia organización, “a más de 1300 motos y cuatriciclos”.
Sin embargo, el clima de la entrevista cambió drásticamente cuando el funcionario tomó la palabra para corregir un dato central del argumento del periodista. “El Enduro del Verano es en la ciudad de Villa Gesell, no es en Pinamar”, sentenció Montes, y despegó por completo a la municipalidad de Pinamar de la organización y promoción del evento.
A pesar de la aclaración, Brancatelli intentó sostener su postura afirmando que en 2025 había visto una carrera masiva en Cariló con más de 10.000 vehículos. La respuesta del funcionario fue nuevamente tajante: “En Cariló no hay ninguna competencia porque es todo bosque, no hay lugar”.
Descolocado y sin más argumentos técnicos para debatir, el periodista apeló a la ironía: “¿No? ¿Seguro? Entonces el año pasado vi fantasmas”.
Cabe aclarar que el Partido de Pinamar integra, además de la mencionada ciudad, a Ostende, Valeria del Mar y Cariló. Y que el Partido de Villa Gesell incluye a Mar de las Pampas, Las Gaviotas y Mar Azul.
“jajajajaj qué garrón cuando no querés aflojar”; “Si vacaciona en Miami, ¿qué puede opinar?”; “Me encantó cómo lo dejó soltar soga y que hable, hable y lo esperó a que termine, para que quede mal” y “Qué triste por Dios, no le pega una”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios debajo del clip en la red social X.
