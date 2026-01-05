Video: así fue el cruce entre Diego Brancatelli y un periodista venezolano por la detención de Maduro

El periodista Diego Brancatelli y su colega Luis Carlos Díaz mantuvieron este lunes una discusión en el ciclo televisivo A la Barbarossa (Telefe). El debate empezó luego de la detención de Nicolás Maduro en el marco de un operativo de Estados Unidos. Los profesionales intercambiaron posturas sobre la legalidad de la captura y la situación institucional en la región caribeña.

Cómo fue el cruce entre Diego Brancatelli y un periodista venezolano

El intercambio comenzó cuando Brancatelli cuestionó las intenciones de la administración de Donald Trump tras el “secuestro” y traslado de Maduro hacia Nueva York. El panelista consultó sobre el beneficio económico para el país norteamericano y la permanencia de Delcy Rodríguez en el mando.

El periodista Diego Brancatelli y junto a su par venezolano Luis Carlos Díaz Captura de Pantalla

El integrante del programa de Telefe preguntó si el movimiento respondió a un negocio petrolero de la potencia mundial. Ante esto, Díaz respondió que el planteo poseía una carga ideológica al calificar el hecho como un “secuestro” y no como “una detención”.

El comunicador invitado defendió la medida y recordó que el exmandatario enfrenta acusaciones por crímenes relacionados con el tráfico de drogas. Brancatelli sostuvo su posición y acusó a su interlocutor de poseer también una mirada subjetiva.

Ante esta réplica, el invitado argumentó que para cualquier nación vecina resulta favorable la estabilidad de un socio comercial. Díaz señaló que el sistema democrático evitaría la salida masiva de civiles: “9 millones de inmigrantes abandonaron su hogar producto de la crisis institucional que atraviesa Venezuela”.

Trump afirma que EE.UU. se hará cargo de Venezuela tras la captura de Maduro

El debate por la intervención de Estados Unidos

Díaz explicó que la relación comercial petrolera entre ambos países tiene más de 100 años de historia. El periodista remarcó que las autoridades estadounidenses siempre abonaron por el recurso energético. Según sus palabras, las deudas corresponden a naciones como China, Rusia o Cuba.

El entrevistado manifestó la necesidad de una acción multilateral para garantizar la transición hacia un gobierno legítimo. Brancatelli insistió con su inquietud sobre la soberanía y consultó si el pueblo venezolano aceptaría que una potencia extranjera ordene su destino.

La tensión aumentó cuando el invitado tildó al panelista de manipulador. Díaz aseguró que la sociedad civil rechaza un mando norteamericano directo sobre su suelo. Brancatelli mencionó la existencia de "TikTokers que avalan esa posibilidad" en las plataformas digitales.

ONU: diversos países se oponen a los ataques de Estados Unidos a Venezuela

El especialista respondió con ironía sobre el nivel cultural del comentario y profundizó en la figura de Rodríguez. “Los ciudadanos venezolanos necesitan librarse de la actual cúpula que pactó condiciones con el gobierno de Estados Unidos."

Acusaciones de censura y violaciones a los derechos humanos

Brancatelli buscó separar la condena al accionar de Trump de la valoración sobre la gestión chavista. El periodista local comparó el suceso con una hipotética detención de Javier Milei por parte de Rusia bajo órdenes de Vladimir Putin.

Díaz denunció nuevamente un intento de manipulación y desconoció la investidura presidencial de Maduro. El comunicador venezolano afirmó que Maduro robó los comicios y carece de legitimidad.

El hijo de Nicolás Maduro se quebró en plena sesión mientras le dedicaba unas palabras a su padre

Díaz elevó el tono de su discurso y recordó las consecuencias del régimen en su país de origen. El periodista detalló que bajo el mando de Maduro fallecieron 25 personas el 29 de abril pasado. También denunció que el sistema encarceló a 2500 individuos en el término de siete días.

El invitado relató casos de tortura contra menores de edad durante el proceso de represión política. Brancatelli intentó retomar el foco en el rol internacional de Trump y aclaró que no discuten los crímenes mencionados.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.