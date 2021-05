Diego Brancatelli: “Yo quiero que salga Alberto a decir que el viernes cierra todo”

La segunda ola de coronavirus en Argentina parece no dar tregua y en el día de ayer marcó un nuevo récord: 35.543 nuevos casos y 745 muertos. Anoche, en Intratables el panelista Diego Brancatelli cruzó a sus compañeros y pidió medidas más severas.

“Veo que todos se hacen los sorprendidos con la cantidad de casos y se lamentan, pero cuando hablamos de Fase 1 y de poner límites, cuestionan las medidas del Gobierno. Pongámonos de acuerdo, ¿qué hacemos?”, cuestionó Brancatelli. “Yo estoy quejándome que cuando se daba esta misma información en España o en Italia, era último momento en radio, TV y web. Y hoy pasó en la Argentina y es un datito menor”, remarcó el conductor Fabián Doman.

“Acompañemos el discurso y sostengamos que hace falta cortar con esta cantidad de casos y que hay que tomar medidas para que esto cambie. Yo no quiero que me lo cuente Débora Plager, yo quiero que salga el Presidente a decir que el viernes va a cerrar todo”, afirmó el periodista que estuvo recientemente internado por coronavirus. “¿Pero cómo va a cerrar todo si no tiene plata para darle a la gente?”, lo cruzó Gustavo Grabia.

“Parece que no nos cree Brancatelli, el que dice que no a la Fase 1 es Alberto Fernández”, sostuvo Doman. “Que anuncie un nuevo ATP, nuevas ayudas y que cierre lo que hay que cerrar”, continuó el periodista. “Diego, no hay más ATP, no hay más IFE, no hay más nada”, le explicó el conductor. “Tiene que haber. Tienen que ayudar los municipios, tiene que ayudar la Ciudad de Buenos Aires porque hasta ahora nadie le cae a la Ciudad, pero no hubo una sola ayuda económica de ellos al comerciante”, concluyó Brancatelli.

LA NACION