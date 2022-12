Diego Leuco y Sofía Martínez protagonizaron un tierno cruce al aire: “Te amo y te extraño”

escuchar

Los periodistas Diego Leuco y Sofía Martínez, están en pareja desde principios de año y compartieron un tierno momento al aire de Telenoche (eltrece) este miércoles, en torno a la cobertura del Mundial Qatar 2022. Lionel Messi tuvo mucho que ver con este cruce de los enamorados, ya que todo surgió a partir de un sentido agradecimiento que la cronista de TV Pública le hizo al capitán del seleccionado nacional luego de la victoria ante Croacia que dejó a la Argentina en su sexta final de una Copa del Mundo.

“Lo último que te voy a decir no es una pregunta. Se viene la final de la Copa y quiero decirte que, más allá del resultado, hay algo que no te lo va a sacar nadie: atravesaste a cada uno de los argentinos. De verdad te lo digo”, empezó diciendo la periodista.

Bajo la mirada atenta del 10 argentino, Martínez continuó: “No hay nene que no tenga la remera -sea la original o la trucha-, de verdad, marcaste la vida de todos y eso es para mí más grande que cualquier Copa del Mundo. Y no te lo va a sacar nadie. Es un agradecimiento por un momento de felicidad tan grande que le hiciste vivir a tanta gente, ojalá te lo lleves en el corazón porque creo que es más importante que una Copa del Mundo. Así que muchísimas gracias, capitán”.

Lionel Messi con Sofía Martínez

Estas palabras, que para muchos reflejaron lo que hubieran querido poder decirle a Messi en ese momento, se replicaron por las redes sociales y dejaron a la comunicadora en el centro de la agenda.

Por eso, la también periodista en Qatar Dominique Metzger decidió entrevistarla al aire para Telenoche, el noticiero que conducen Luciana Geuna y el novio de Martínez, Diego Leuco. Fue en este contexto que la pareja, separada por el trabajo en este momento, no pudo evitar mandarse mensajes llenos de cariño al aire.

Es que el conductor del noticiero la interrumpió mientras ella buscaba remarcar que “el 95 por ciento de la importancia de la nota” era la “atención” que le había brindado el capitán argentino: “No fue casualidad la atención que Lionel te prestó en la nota, tuvo que ver con lo que le dijiste, que fue exactamente lo que todos nosotros queríamos decirle”, acotó. En coincidencia, Geuna y la periodista Mariana Mactas volvieron a remarcar lo emocionante que resultó el momento, que la última definió como “de verdad pura”, de los que “no siempre aparecen”.

“Para mi fue un momento mágico de esos que te pasan de vez en cuando en la vida”, resumió Martínez, que también relató lo especial que es para ella poder acercar su voz en esta Copa del Mundo: “Teniendo en cuenta que se viene la final del Mundial, con todo el pasado que trae Messi en la Copa y poder decirle eso en ese momento, además, que la TV Pública me hay puesto en este lugar tan importante, donde miro a los costados y el 90 por ciento son hombres. Que hayan confiado en mi para estar ahí en un lugar tan groso es super importante”.

Diego Leuco se cruzó al aire con Sofía Martínez y le expresó su orgullo por sus palabras a Messi

“Ya toqué el cielo con las manos”, fue el remate de la periodista que hizo reír a Geuna, quien ya tenía que dar por terminada la nota, pero no quiso hacerlo sin antes pedir unas palabras cruzadas de la pareja. “Estamos todos acá ansiosos porque se saluden en vivo”, le dijo a su compañero mientras desde la producción musicalizaban con “Tan Enamorados” de Ricardo Montaner.

Ante la sonrisa nerviosa de Diego Leuco, fue Martínez quien tomó la iniciativa: “Lo que le digo todos los días, hablamos mucho por teléfono por suerte y para mí es un cable a tierra importantísimo”. Y continuó: “Para mí la felicidad cuando es compartida es mucho más zarpada, y tengo el placer, el gusto y la suerte de compartirla con alguien que se pone igual de feliz que yo cuando me pasan cosas buenas y que dice cosas mías que ni yo las creo y que él me las hace creer con mucho amor y que poder compartirlo con él es increíble y obvio que es un sueño estar acá, pero para festejar este Mundial, festejarlo con él y poder darle un abrazo que hace mucho no lo puedo hacer, te extraño y te amo”.

“Hermoso Sofi, hermoso, yo también”, acotó Leuco mientras Geuna comentaba que quería llorar ante las palabras de la novia de su compañero. “Hoy fue un día de mucha alegría para mí”, agregó el hijo de Alfredo Leuco en referencia a las felicitaciones que recibió su pareja. “Ningún mensaje de los que recibí fue para mí y no podía estar más contento, estoy más orgulloso que la abuela de Julián Álvarez, te amo”, se despidió el conductor antes de continuar con el pronóstico del clima.

