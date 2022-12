Las explosivas declaraciones de Griselda Siciliani sobre Facundo Arana: “Hicimos escenas espectaculares sin soportarnos”

escuchar

Griselda Siciliani no se calló nada y, tras su regreso a la televisión para ofrecer una entrevista, recordó su trabajo con Facundo Arana en Farsantes (eltrece). Sin piedad hizo unas declaraciones explosivas sobre el actor: “Hicimos escenas espectaculares sin soportarnos”.

En su visita a Socios del Espectáculo (eltrece), Siciliani habló acerca de su presente laboral, sus proyectos a futuro y destacó sus trabajos pasados. En especial, reparó en el unitario antes nombrado, en el cual no vivió una situación agradable con Arana. A partir de un supuesto accidente, la intérprete jamás perdonó a su excompañero de escena y nunca más ha vuelto a pronunciar una palabra al respecto hasta este lunes.

Griselda Siciliani en Bardo, uno de sus últimos papeles como protagonista en el exterior Frank Ockenfels - Netflix

En un comienzo, se refirió a la serie que generó un revuelo dentro del público argentino. Grabada y emitida en 2013, tuvo como protagonistas además de los anteriores actores mencionados a Julio Chávez, Benjamín Vicuña y Alfredo Casero. En ese año, un suceso de la novela repercutió en los medios de comunicación cuando la actriz escenificó junto a Arana una fragmento en el que ella peleaba con unos matones.

En medio de la grabación, Arana, quien sujetaba a Siciliani, le habría soltado la muñeca y esta cayó al suelo. Este episodio fue un quiebre y definió el curso posterior de la novela, en la que el vínculo entre ambos actores no volvió a ser el mismo. A pesar que la actriz aseguró que nunca sucedió algo en particular entre ellos. “Cuando no te adorás, está el oficio del actor. Yo vi unas escenas de Farsantes con Facundo, son hermosas”, detalló y agregó “Con Facundo nos re puteáb...”.

Griselda Siciliani en Socios del Espectáculo: "Con Facundo nos re puté..." (Fuente: Socios del Espectáculo/ El Trece)

En ese instante, el equipo de Socios del Espectáculo quedó expectante ante el relato de Siciliani, quien afirmó: “Con Arana hicimos escenas espectaculares sin soportarnos”. A diferencia del mal trago que padeció con el actor y del cual prefirió no ahondar más, elogió el desempeño y el buen compañerismo del resto del elenco. “La pasamos espectacular”, señaló.

Antes de finalizar con el tema, Siciliani dejó en claro que “hay que desmitificar que hay que amarse para hacer buenas escenas”. Además aseguró que volvería a protagonizar una historia con Arana en un futuro: “Sí, yo volvería a trabajar con todo el mundo. Aunque depende del rol que me toque, ¿verdad?”.

Las explosivas declaraciones de Griselda Siciliani sobre Facundo Arana: “Hicimos escenas espectaculares" (Fuente: Socios del Espectáculo/ eltrece)

Siciliani regresó al país relativamente hace poco tiempo. Luego de un año colmado de trabajo y después de rodar en Europa una película y de filmar otra en México (Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades), la actriz se asentó nuevamente en la Argentina. “Estuve viendo acá, pero estuve viajando mucho. No fue una búsqueda, todo empezó con una película en España, después en México y se fue dando la temporada de festivales. El ir y volver fue bastante pesado también”, comentó.

A lo largo de la entrevista, Siciliani destacó y agradeció la ayuda que su exmarido Adrián Suar con Margarita, su hija. “Hay un papá que se hace cargo mil por mil”, sostuvo la actriz y lamentó: “Lo difícil es que la extraño cuando tengo que viajar, filmar afuera o ir a festivales. Pero cuando se hace un rodaje, es duro. Pero ella está feliz porque se queda con su papá que es espectacular”.

