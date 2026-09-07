Dieron a conocer el primer parte médico de la salud de Mirtha Legrand

El Sanatorio Mater Dei informó este lunes que la conductora Mirtha Legrand quedará internada en ese centro de salud porteño “por un cuadro respiratorio bronquial”. La actriz se encuentra en una habitación común, detallaron en el comunicado, a la espera de completar estudios y continuar el tratamiento médico correspondiente.

El establecimiento anticipó que conductora permanecerá internada, por lo menos, hasta este miércoles, cuando, si su evolución sigue de forma positiva, emitirán un nuevo parte para indicar cómo continúa el tratamiento.

Según consignó LA NACION al dar cuenta de la noticia de su internación, la diva de 99 años se encuentra de buen ánimo, incluso se mantiene al día con sus conocidos hablando por teléfono. Los médicos la están controlando por prevención y para que ella se quede tranquila respecto de su estado de salud. Pese a la bronquitis, hasta el momento no presenta fiebre.

Mirtha Legrand quedó internada en el Mater Dei Twitter Mirtha Legrand - Archivo

La bronquitis por la que fue internada la afectaba desde hacía días y fue la razón por la cual también tuvo que suspender la grabación de su último programa de La noche de Mirtha, que finalmente estuvo a cargo de su nieta, Juana Viale.

En abril pasado, Legrand también tuvo un fuerte cuadro gripal que derivó en una bronquitis. “¡Hola! Siguiendo la recomendación de mi médico, el Dr. [Guillermo] Semeniuk, estaré unos días más en casa. Fue un cuadro viral normal de esta época del año… Tendré que hacer un poco más de reposo y cuidarme. Les quiero agradecer a todos por los llamados y la preocupación", había escrito en ese momento en su cuenta de la red social X.

Más tarde, la conductora contó en LAM (América) qué fue lo que desencadenó el problema de salud por el que debió ausentarse de su programa por tres semanas. “Fue una bronquitis y muy fuerte. Me dieron muchos antibióticos”, dijo en diálogo con Ángel de Brito. “Fui al Teatro Lola Membrives a ver Rocky [la obra protagonizada por Nico Vázquez], con muchísima refrigeración, y me hizo mucho daño”, explicó. En esa oportunidad, la conductora transitó la enfermedad en su hogar.

Mirtha permanecerá internada, por lo menos, hasta el miércoles (Foto: Redes Sociales)

El parte médico completo

“La señora Mirtha Legrand ingresó esta mañana a nuestro Sanatorio cursando un cuadro médico respiratorio bronquial. Quedará internada en una habitación común para completar estudios y continuar con el tratamiento médico correspondiente.

Su familia agradece a todos por las muestras de afecto y respecto durante la internación de Mirtha.

De no mediar cambios, el día miércoles emitiremos un nuevo parte médico, siendo este el único medio de comunicación del Sanatorio Mater Dei".