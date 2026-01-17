Disney+ para 2026: la fórmula para la serie perfecta y episodios cada vez más cortos

Una gran ola de contenido asiático inundará la plataforma de Disney+ en 2026. “Seguimos muy enfocados en lo que se produce aquí, sabemos que el contenido coreano y el anime japonés tienen éxito internacional, por eso concentramos gran parte de nuestro esfuerzo en Asia. Sin embargo, al mismo tiempo, tratamos de anticipar de dónde vendrá la próxima ola de contenido”, dice Carol Choi a LA NACION.

Tiene más de 20 años en la compañía y ocupa un cargo imposible de hacer entrar en una tarjeta personal: es “vicepresidenta ejecutiva de Estrategia de Contenidos Originales The Walt Disney Company Asia Pacific”. Choi es experta en leer lo que el público espera ver. Durante el encuentro anual de Disney+ Originals Preview, en Hong Kong, presentó las producciones más ambiciosas que su plataforma de streaming presentará este año en todo el mundo.

Carol Choi, vicepresidenta ejecutiva de Estrategia de Contenidos Originales The Walt Disney Company Asia Pacific Disney +

-Su plataforma, Disney+, produce contenido “para todo el mundo”. ¿Cuáles son los indicios que le hacen suponer que una producción funcionará a nivel global?

-Todo comienza con una buena historia. Creemos firmemente que las grandes historias pueden vivir en cualquier lugar. Hoy vemos como los dramas coreanos resuenan en todo el mundo, tienen temas universales con los que gente de todo el mundo se identifica: el viaje del héroe, ya sea hombre o mujer... Hay ciertos temas que atraen, como el romance, la venganza, la justicia, la confianza, el trabajo en equipo y la amistad. Creo que las mejores historias intentan combinar todos estos elementos con diferentes matices. Se trata de la visión de los creadores, si tienen esa historia que creemos que puede conectar y llegar al corazón de nuestro público.

Si bien Choi no tiene pudor en reconocer que “siempre buscamos hacer un éxito”, sabe que “no podemos hacer contenido para satisfacer a todo el mundo”. Sobre los nuevos hábitos de consumo, dice que están considerando formatos más cortos. “Programas de unos 30 minutos”, define.

La estrella surcoreana Shin Min Ah presente en el lanzamiento de The Remarried Empress Disney

Las series 2026 de Disney + Disney +

Eric Schrier, presidente de Disney Television Studios y de Estrategia Global de Televisión Original para Disney Entertainment, coincidió con esta apreciación: “Hoy el tiempo y la atención son muy limitados. La gente pasa más tiempo en sus celulares y se distrae. Por eso, los dramas de media hora o la programación de media hora son tendencia".

-¿Existe la fórmula perfecta, infalible?

-No sé si hay alguna... Solemos preguntarnos si una película o una serie tiene “el paquete adecuado”: un escritor excelente y los actores que puedan transmitir esas historias. ¡Ojalá fuera tan fácil como introducir una fórmula y marcar las casillas! Pero no es así. Se trata realmente de un equilibrio entre las artes y la ciencia. No existe una fórmula específica y estamos abiertos a diferentes formatos.

-Contenidos de 30 minutos, como anticiparon hace décadas las sitcom norteamericanas.

-Exacto. También estamos llevando a ese formato, midform, a algunos reality shows. Así será Are you Sure?, el reality protagonizado por Jimin y Jung Kook, dos BTS.

-¿Cuál es la tendencia sobre la cantidad de episodios ideal para una serie?

-No hay un número ideal, pero las series de televisión guionadas tienden a tener menos episodios cada temporada. En toda nuestra cartera de contenido tenemos a Moving con 20 episodios, Nine Puzzler con 11 o 12, y otros títulos más cortos, con 8 episodios”.

Los lanzamientos en Disney + Originals Preview en Hong Kong Disney

Carol Choi habla también, con mucho orgullo, del primer animé basado en una propiedad intelectual de Disney: se trata de Twisted Wonderland. “Estamos muy emocionados. Twisted Wonderland está inspirado en un juego para celulares japonés. Sus protagonistas son los hijos y descendientes de los villanos de Disney, quienes asisten a escuelas donde aprenden diversas habilidades. Creo que a partir de esta asociación la gente va a aprender más sobre el anime y se va a sorprender con las referencias a las películas de Disney", dice.

“Estamos muy emocionados de haber creado nuestro primer anime basado en una propiedad intelectual de Disney: Twisted Wonderland. Originado en Japón, se basa en los descendientes de los villanos de Disney, quienes asisten a escuelas donde aprenden diversas habilidades. Nos encantaría que la gente aprendiera más sobre el anime y las referencias de las películas de Disney” Disney

Todo para ver

Entre sus nuevas propuestas, Disney+ anunció el estreno de Todo vale (Alls Fair), la serie producida por Ryan Murphy y protagonizada por Glenn Close, Sarah Paulson y Kim Kardashian. También lanzará la quinta temporada de El Oso y también confirmó una segunda temporada para Shogun, que todavía está en producción.

“Con Shogun teníamos un material muy sólido para empezar: la novela, que resonó en todo el mundo. Pero consideramos qué ve el público en todo el mundo y decidimos darle un toque moderno”, contó Choi.

También destacó la vuelta de series coreanas como Tempest, The Manipulated y nuevos dramas románticos como Merry Berry Love y Perfect Crown. Además de una de sus joyitas: Made in Korea, ambientada en los años 70.