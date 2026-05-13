Netflix, Disney y la posible fusión de Warner y Paramount: cómo se posicionan las apps ante los fuertes cambios en sus cúpulas

MADRID.- En los últimos meses, las cúpulas de muchas de las grandes empresas del entretenimiento han sufrido relevos en sus máximos responsables. El reciente cambio en Disney se suma a las consecuencias que tendrá la compra de Warner Bros. por parte de Paramount. La última modificación en la cima ha sido en la de Apple. anunció su salida definitiva, aunque en este caso el relevo ya estaba hecho. ¿Cómo afectará este terremoto al futuro de sus respectivas plataformas?

Reed Hastings, fundador y presidente de Netflix, anunció su salida definitiva de la empresa Ernesto S. Ruscio - Getty Images Europe

Apple TV: en busca de la competitividad

Apple ha nombrado a John Ternus como CEO. Sustituye a Tim Cook, que pasa a ser presidente ejecutivo. El relevo será efectivo el 1° de septiembre. En el caso del gigante tecnológico, su plataforma de televisión es algo colateral, y no parece que vaya a sufrir grandes cambios, al menos de forma inmediata. Ternus es aficionado a la Fórmula 1, y de hecho el pasado otoño europeo Apple TV firmó un acuerdo para emitir la Fórmula 1 en Estados Unidos durante los próximos cinco años. En Deadline también explicaban que Ternus tiene buena relación con Eddy Cue, vicepresidente senior de Servicios de Apple y el encargado de supervisar la plataforma. Y, citando a fuentes internas, aseguran que el nuevo CEO quiere que su servicio de streaming sea “más competitivo”, sin detallar en qué sentido.

John Ternus, el nuevo CEO de Apple Bebeto Matthews - AP

El hecho de que Ternus haya sido el responsable del hardware de la compañía hace pensar que seguirá enfocándose en la verdadera fortaleza de Apple, sus dispositivos. La plataforma, que nació en 2019, no parece que esté reportando todavía beneficios. Eso sí, acumula series muy valoradas por la crítica y algunos éxitos comerciales potentes como Ted Lasso (que regresa el 5 de agosto). No comunican cifras de suscriptores, pero la última estimación era de unos 45 millones en todo el mundo. Según la consultora Antenna, Apple TV registró una media de 2,1 millones de suscriptores mensuales en los Estados Unidos entre marzo de 2025 y marzo de 2026, en la línea de Disney+ y HBO Max y muy por encima de Netflix, que ya tiene menos margen de crecimiento. Además, ha conseguido reducir la tasa de cancelación mensual desde el 6,3% en marzo de 2025 al 4,8% en marzo de 2026 (la de Netflix se mantiene muy baja, en torno al 2%), según recoge Business Insider. La ventaja de Apple TV es que no necesita cientos de millones de suscriptores porque el streaming solo es para su compañía un tentáculo más, y no de los más importantes.

Disney+: en el centro de la compañía

Josh D’Amaro, el flamante CEO de Disney+ (The Walt Disney Company via AP) The Walt Disney Company

En febrero, Disney nombró a Josh D’Amaro nuevo CEO en sustitución de Bob Iger. D’Amaro venía de encargarse de la filial de Experiencias, es decir, los parques de atracciones, cruceros y otros espectáculos en vivo, la mayor fuente de ingresos de la compañía. Poco después participó en su primer encuentro como CEO, y dedicó unas palabras al futuro de la plataforma: “Disney+ continuará evolucionando más allá de un servicio de streaming tradicional para convertirse en la pieza central digital de nuestra compañía, un portal que conecta nuestras historias, experiencias, juegos, películas y más de nuevas formas”. Disney+ ya incluye video vertical y parece que añadirá en el futuro videos creados por IA, y con la intención de incluir juegos se acercará a lo que ya hace Netflix desde hace tiempo. En el caso de Disney, todo lo relacionado con cine y televisión estará a cargo de Dana Walden, presidenta y directora creativa de la compañía.

Warner Bros. y Paramount: una plataforma única

La torre de agua de Paramount Pictures, en Los Ángeles (Foto AP/Jae C. Hong, archivo) Jae C. Hong - AP

Tras muchas idas y venidas, finalmente Paramount ganó la batalla para hacerse con Warner Bros. Discovery, superando a Netflix en la batalla. Los accionistas de Warner Bros. han aprobado la operación de venta, aunque aún tiene que pasar algunos filtros. Este acuerdo ha provocado la oposición de parte de Hollywood, con numerosos directores, guionistas, productores y actores mostrando su preocupación ante el riesgo de recortes de empleos. La compra también llevaría aparejada la salida de David Zaslav, presidente de Warner Bros. Discovery, que se iría con la que sería una de las mayores indemnizaciones por despido de la historia.

A efectos prácticos para las plataformas, ya se sabe que la idea es fusionar HBO Max y Paramount+ en un servicio común. De todas formas, David Ellison, director ejecutivo de Paramount, ha sugerido que HBO aún podría conservar cierto nivel de independencia en lo que se refiere a la producción. “HBO debe seguir siendo HBO”, ha dicho en una rueda de prensa.