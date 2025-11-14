Disney+ anunció sus novedades: qué películas y series cierran el año y cuáles se estrenan en 2026

Disney +, la plataforma de streaming, anunció sus novedades para lo que resta del año y para 2026. El gigante del entretenimiento organizó un gran encuentro en Honk Kong, en donde reunió a 460 periodistas de diferentes países como Australia, Japón, Filipinas, los Estados Unidos, Malasia, Brasil, México, Indonesia, Tailandia, entre otros, y de la que participó LA NACION.

La plataforma anunció así sus novedades para lo que queda del año y el aluvión de proyectos que tiene de cara a la temporada 2026. “Nos entusiasma que el evento se celebre por primera vez aquí, en Hong Kong Disneyland, porque eso nos brinda la oportunidad de mostrar la singularidad de Disney y que experimenten la profunda pasión de nuestros fans”, destacó Carol Choi, vicepresidenta ejecutiva de Estrategia de Contenidos originales de la compañía para la región Asia-Pacífico. El gigante del entretenimiento decidió salir a la cancha con todo su poderío y armarse de una inmensa variedad de proyectos, centrados en historias originales y también en reconocidos talentos.

En esta ocasión, no hubo dudas: la atención se centró especialmente en el continente asiático que arrasa con sus producciones. “En la región Asia-Pacífico, seguimos centrados en los dramas coreanos y el animé japonés, y también presentamos nuevos géneros, como los realities”.

¿Qué novedades se verán en 2026?

Al lanzamiento de Todo Vale (All’s Fair), la nueva serie de producida por Ryan Murphy, la megaproducción con Glenn Close, con Naomi Watts, Sarah Paulson y Kim Kardashian, la plataforma suma una gran cantidad de nuevas propuestas y renueva sus éxitos. Los fanáticos quedarán contentos, ya que habrá una segunda temporada para Alien: Planeta Tierra (Alien: Earth). Su creador, Noah Hawley, prevé que el rodaje comenzará en 2026 y se mudará de Tailandia a Londres.

La serie El oso también tendrá una nueva temporada Disney +

También será de la partida El oso, con su quinta temporada. Una serie que valió una mención de Eric Schrier, presidente de Disney Television Studios, cuando se le preguntó por la fórmula del éxito a la hora de crear series originales: “Muchas veces no se sabe cómo van a funcionar, como con El oso, nadie hubiera imaginado que la historia de un chef de una casa de sándwiches lograra semejante éxito”.

Made in Korea y un agente de inteligencia en los años 70 Disney +

La avanzada asiática

Tras el boom de las producciones brasileñas y turcas, las propuestas coreanas parecen liderar el gusto no solo latinoamericano, sino internacional. Es por eso que la plataforma anunció una fuerte presencia de Asia entre los estrenos. Apuestan a una segunda temporada de producciones originales como Tempest, la serie de espionaje y suspenso coreana sobre la historia de la exdiplomática Munju Seo (interpretada por Jun Ji-hyun); así como también de The Manipulated (el thriller sobre la venganza de Park Tae-joong, que es acusado injustamente de un crimen atroz). Presente en el evento, su elenco generó aplausos y suspiros por igual.

En Hong Kong, LA NACION, además tuvo acceso al adelanto de Made in Korea, la serie sobre un agente del Servicio de Inteligencia de Corea del Sur, ambientada en los años 70, que promete ser un éxito internacional. En ella, Kitae vive una peligrosa doble vida donde, seducido por el dinero y el poder, trabaja para expandir sus operaciones hasta que un fiscal incorruptible comienza a investigarlo.

También se presentó el elenco de Merry Berry Love, una comedia romántica transcultural que combinará a un protagonista coreano (Ji Changwook) y a una japonesa (Mio Imada, quien interpreta a una granjera en una isla) en una serie que demostrará que no existen barreras a la hora del amor.

Twisted Wonderland, el animé tiene su lugar en la grilla 2026 Disney +

Japón no se queda atrás. Desde lo nuevo del aclamado creador de videojuegos Hideo Kojima, con una nueva serie de animé, Death Strandings: Isolations y colaboraciones con la reconocida casa editorial de manga, Kodansha, a la confirmación de una segunda temporada para Shogun.

Aplaudido sobre el escenario, en la presentación en Hong Kong, el japonés Hiroyuki Sanada aseguró que los nuevos capítulos de Shogun ya están en proceso de producción y que comenzará a filmarse en enero 2026. Fue un anuncio esperado para una producción original que se llevó un récord de 18 premios Emmy en la edición de 2024, incluyendo Mejor serie dramática, Mejor actor (Hiroyuki Sanada) y Mejor actriz (Anna Sawai).

“El adelanto de hoy refleja el fortalecimiento de nuestras alianzas con la próxima generación de talentos creativos de la región, mientras descubrimos nuevos mundos y nuevas historias para el público de Disney+”, señaló Luke Kang, presidente de The Walt Disney Company Asia Pacific.

Qué películas y series se suman al catálogo

A la hora de hablar de largometrajes, los ejecutivos de Disney adelantaron que ya cuentan con A Very Jonas Christmas Movie, la película en la que los Jonas Brothers quedan varados en Londres y hacen hasta lo imposible para llegar a su casa para Navidad. Una producción que ya está disponible, mientras que Descendants: Wicked Wonderland se estrenará en 2026.

Llega una nueva aventura de Descendants Disney + - Disney

Para ir agendando

Made in Korea . La gran apuesta de Disney+ con Hyun bin y Jung Woosung , ambientado en los años 70, un thriller sobre un agente del Servicio de Inteligencia Nacional de Corea del Sur. Estrena con capítulo doble el 24 de diciembre y, aun previo a su lanzamiento, acaban de confirmar una segunda temporada.

La gran apuesta de con , ambientado en los años 70, un thriller sobre un agente del Servicio de Inteligencia Nacional de Corea del Sur. y, aun previo a su lanzamiento, acaban de confirmar una segunda temporada. Perfect Crown. La novela coreana combina: heredera de un conglomerado, más un príncipe y un matrimonio por conveniencia. Protagonizada por la bellísima IU (la misma de Si la vida te da mandarinas ”) y Byeon Wooseok (de Nam Soon, una chica superfuerte ).

La novela coreana combina: heredera de un conglomerado, más un príncipe y un matrimonio por conveniencia. (la misma de ”) y Byeon Wooseok (de ). Gold Land. Una serie coreana de suspenso, que pone a prueba la condición humana. Con Heeju, una trabajadora de aeropuerto, que es perseguida y que también se siente tentada por las grandes cantidades de oro de contrabando que hay en juego.

Vuelve Paradise Disney + - Disney

The Remarried Empress. Una serie palaciega de ficción para fanáticos de las novelas coreanas. Cuenta la historia de Navier, una emperatriz perfecta cuyo mundo se derrumba cuando su esposo regresa un día al palacio con una amante y le exige el divorcio. Decidida a no permitir que se arruine su vida, Navier acepta, pero a cambio solicita casarse con el príncipe rival del Reino Occidental.

Una serie palaciega de ficción para fanáticos de las novelas coreanas. Cuenta la historia de Navier, una emperatriz perfecta cuyo mundo se derrumba cuando su esposo regresa un día al palacio con una amante y le exige el divorcio. Decidida a no permitir que se arruine su vida, Navier acepta, pero a cambio solicita casarse con el príncipe rival del Reino Occidental. Merry Berry Love. Una comedia romántica que demuestra que las barreras idiomáticas entre una granjera japonesa y un diseñador coreano no impiden el amor.

Una comedia romántica que demuestra que las barreras idiomáticas entre una granjera japonesa y un diseñador coreano no impiden el amor. Cat’s Eye. Llega la segunda temporada de este animé sobre tres hermanas —Hitomi, Rui y Ai— que buscan recuperar obras de arte de su desaparecido padre y que, para eso, llevan una doble vida: dirigen un café durante el día y son ladronas de noche

Llega la segunda temporada de este animé sobre tres hermanas —Hitomi, Rui y Ai— que buscan recuperar obras de arte de su desaparecido padre y que, para eso, llevan una doble vida: dirigen un café durante el día y son ladronas de noche Medalist . En esta serie animada, el patinador artístico frustrado Tsukasa Akeuraji conoce a Inori Yuitsuka, una joven a la que sus padres presionan para que abandone sus sueños. Impresionado por su determinación para seguir patinando, Tsukasa toma a Inori bajo su protección, y juntos comienzan a trabajar para alcanzar su sueño de convertirse en medallistas.

En esta serie animada, el patinador artístico frustrado Tsukasa Akeuraji conoce a Inori Yuitsuka, una joven a la que sus padres presionan para que abandone sus sueños. Impresionado por su determinación para seguir patinando, Tsukasa toma a Inori bajo su protección, y juntos comienzan a trabajar para alcanzar su sueño de convertirse en medallistas. Death Stranding Isolations . Uno de los anuncios más aplaudidos del evento, la serie animada de Hideo Kojima. El reconocido creador de videos confirmó que su trabajo aún está en proceso de producción, pero destacó: “Quiero compartir este mundo del animé con quienes no juegan ni saben de juegos”.

Uno de los anuncios más aplaudidos del evento, la serie animada de Hideo Kojima. El reconocido creador de videos confirmó que su trabajo aún está en proceso de producción, pero destacó: “Quiero compartir este mundo del animé con quienes no juegan ni saben de juegos”. Twisted Wonderland. Se espera la segunda (y una tercera) temporada de la serie de animé japonesa, la más vista globalmente, basada en un videojuego.

Se espera la segunda (y una tercera) temporada de la serie de animé japonesa, la más vista globalmente, basada en un videojuego. Daigo Project. A cargo de Daigo (del renombrado dúo de comediantes japoneses Chidori), el show llegará a las pantallas de Disney+ este año.

Chris Hemsworth: A Road To Remember. Esta serie de National Geographic, lo tiene como protagonista al actor que recorre su Australia natal en compañía de su padre, Craig Hemsworth, con quien revive su pasado familiar.

Esta serie de National Geographic, lo tiene como protagonista al actor que recorre su Australia natal en compañía de su padre, Craig Hemsworth, con quien revive su pasado familiar. Pole to Pole With Will Smith . El actor recorre de palmo a palmo la tierra, de polo a polo, y la naturaleza es protagonista.

El actor recorre de palmo a palmo la tierra, de polo a polo, y la naturaleza es protagonista. Paradise. Se anunció una segunda temporada para el thriller político protagonizado por Sterling K. Brown y James Marsden.

Se anunció una segunda temporada para el thriller político protagonizado por Sterling K. Brown y James Marsden. The Artful Dodger. También hay segunda temporada para la historia de traición, redención y amor protagonizada por Thomas Brodie Sangster.