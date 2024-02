escuchar

A poco más de dos décadas del lanzamiento de Piratas del Caribe: la maldición del Perla Negra (2003) y con una serie de cuatro exitosos films que derivaron de ella, Disney se encuentra en plena producción de la nueva película de la saga. Sin embargo, esta nueva cinta no contará con la presencia de Johnny Depp interpretando al Capitán Jack Sparrow, el personal principal de la historia.

Johnny Depp y Amber Heard en el estreno de su película "The Rum Diary" en Londres. (Foto AP/Joel Ryan, archivo)

Según trascendió, la reconocida productora quiere lejos al actor estadounidense del proyecto, luego del escándalo mediático y judicial del que formó parte junto a su exesposa, Amber Heard. ¿Pero quién será el o la intérprete que lo reemplace?

Se trata de Ayo Edebiri, una joven estadounidense de 28 años. Ayo es comediante, escritora, productora y actriz. Participó del famoso reality de comedia Up Next de Comedy Central y es coanfitriona del pódcast Iconography con Olivia Craighead. Pero los papeles que la llevaron a obtener reconocimiento en el mundo Hollywoodense fueron sus interpretaciones como Missy en Big Mouth y Sídney en The Bear.

Ayo Edebiri reemplazaría a Depp en Piratas del Caribe 6 (Photo by Valerie Macon / AFP) VALERIE MACON - AFP

Pese a que algunos de los fanáticos no están muy contentos con no ver el personaje de Sparrow, otros consideran que una mujer podría darle una vuelta interesante a la película. Aunque todo indica que Ayo se pondría en la piel de una pirata irlandesa llamada Anne Bonny, Disney no ha confirmado tal información.

Tras conocer la noticia, cientos de seguidores de la saga que quieren ver el rostro del emblemático pirata, expresaron su descontento a través de la red social X: “Hay un solo Jack Sparrow. Y es Johnny Depp. Él armó un personaje inescrupuloso, corrupto, intrépido, ladino y tan sinvergüenza, como único y entrañable. El capitán Sparrow tiene, a su haber, el cariño de millones y eso, no se transa”; “Piratas del caribe es Johnny Depp y Depp es el Capitán Jack Sparrow y sin Sparrow no hay Piratas del Caribe” y “Jamás en la vida vería una secuela de Piratas del Caribe sin Johnny Depp como el Capitán Jack Sparrow”, fueron solo algunos.

Elon Musk contra Disney (Foto: captura X/@elonmusk)

Entre los indignados se sumó Elon Musk, el hombre más rico del mundo y dueño de X, quien replicó una imagen con la noticia del reemplazo a Depp y escribió: “Disney apesta”.

Qué habría dicho Johnny Depp sobre la posibilidad de trabajar con Disney

Como el juicio con Heard lo alejó de la industria del entretenimiento y sintió que Disney “le soltó la mano”, Johnny Depp habría decidido no volver a trabajar con la reconocida productora.

ARCHIVO - Los actores Amber Heard y Johnny Depp durante el juicio (Foto AP/Steve Helber, Pool, archivo)

Según los medios estadounidenses, el abogado de su exesposa le consultó sobre su regreso a Piratas del Caribe: “Si Disney viniera a vos con 300 millones de dólares y un millón de alpacas, ¿nada en esta tierra te haría volver y trabajar con Disney en una película de Piratas del Caribe?”. Y la respuesta fue contundente: “Eso es cierto”.

Cabe recordar que además del proyecto, otros se le cancelaron al artista, como por ejemplo su participación en la saga de Animales Fantásticos. Depp dio vida al villano Gellert Grindelwald en la película de 2018, Animales Fantásticos: Los crímenes de Grindelwald, pero en 2020 fue retirado del reparto debido a las acusaciones que recaían sobre él por parte de su exesposa.